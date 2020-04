Whirlpool zawiesza działalność w zakładach w Łodzi, Radomsku i Wrocławiu

Whirlpool, który jest jednym z największych producentów sprzętu agd, rozpoczął w środę zawieszanie działalności w swoich zakładach w Łodzi, Radomsku i Wrocławiu. Jak poinformował PAP rzecznik firmy Zygmunt Łopalewski, produkcja będzie zatrzymana do 15 kwietnia.

"W związku z sytuacją epidemiologiczną i rosnącym spadkiem zapotrzebowania na sprzęt agd zapadła decyzja o zawieszeniu produkcji we wszystkich zakładach Whirlpool w Polsce. W środę zawiesiliśmy pracę w fabryce w Radomsku. W Łodzi w trzech naszych zakładach zaplanowaliśmy stopniowe zatrzymanie produkcji począwszy od dziś do piątku. Działalność zawiesi także zakład we Wrocławiu" - podał dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej Whirlpool Company Polska Zygmunt Łopalewski.

Zarząd Whirlpoola, w porozumieniu z czterema związkami zawodowymi działającymi na terenie jego zakładów, zawiesza produkcję do 15 kwietnia. Przez pierwsze pięć dni postoju pracownicy zostali zobowiązani do wzięcia urlopu wypoczynkowego; za jego drugą część otrzymają tzw. postojowe równe 100 proc. wynagrodzenia.

"Pracownicy biurowi, np. z Centrum Usług Wspólnych są - o ile jest to możliwe - zachęcani do pracy zdalnej" - dodał rzecznik Whirlpoola.

W sumie Whirlpool zatrudnia w Polsce ok. 6 tys. osób, z czego ok. 5,5 tys. pracuje w zakładach produkcyjnych. W Łodzi firma posiada trzy fabryki, produkujące suszarki bębnowe, kuchnie i komponenty plastikowe, we Wrocławiu fabrykę chłodziarek i piekarników, a w Radomsku - pralek i zmywarek. Ponadto kilkaset osób zatrudnionych jest w centrach badawczo-rozwojowych oraz usług wspólnych w Łodzi, Warszawie i Wrocławiu.