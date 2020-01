WHO przeciw ograniczeniom w podróży i handlu z Chinami

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) jest przeciwna ograniczeniom w podróży i handlu z Chinami z powodu koronawirusa - poinformował szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Wyraził przekonanie, że środki, które Chiny podejmują, są wystarczające, by "odwrócić trend".

"Widziałem potencjał (w Chinach) i jestem przekonany, że zahamują rozprzestrzenianie się (wirusa) tak szybko jak to możliwe" - powiedział Ghebreyesus.

WHO ogłosiła w czwartek, że rozprzestrzenianie się nowego koronawirusa, który może wywoływać zapalenie płuc, stanowi obecnie zagrożenie zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym.

Epidemia koronawirusa wybuchła w grudniu 2019 roku w mieście Wuhan w środkowych Chinach. Od tamtej pory w kraju zachorowało ok. 8 tys. osób, a ok. 100 przypadków wykryto za granicą. Z powodu zarażenia zmarło jak dotąd w Chinach 171 osób. Nie pojawiły się doniesienia o zgonach w innych krajach.

Chińskie władze praktycznie odcięły od świata liczący 11 mln mieszkańców Wuhanu i wprowadziły ograniczenia w przemieszczaniu się w kilku okolicznych miastach. Mimo to wirus przedostał się do 18 innych krajów.