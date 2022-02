Wicekanclerz Niemiec: rozmawialiśmy o gospodarce wodorowej i odejściu od węgla

Rozwój gospodarki wodorowej, odejście od węgla oraz polityka klimatyczna UE - to jedne z tematów, jakie omawialiśmy z wicepremierem, ministrem aktywów państwowych Jackiem Sasinem - poinformował w piątek wicekanclerz Niemiec Robert Habeck.

"Znajdujemy się w czasie, który naznaczony jest różnymi kryzysami. Sytuacja geopolityczna coraz bardziej znajduje się pod obstrzałem - co widać to na przykładzie wschodniej granicy Ukrainy" - powiedział na konferencji prasowej wicekanclerz Niemiec Robert Habeck.

Jak mówił, jednym z wyzwań jest m.in. transformacja, po to by "nasz kontynent był neutralny dla klimatu, a także rozwój innowacji z tym związany. "To wymaga od nas zwiększenia poziomu naszych sił gospodarczych, a sytuacja geopolityczna Polski i Niemiec, świadczy o tym, że musimy konkurować ze zglobalizowanym światem. Musimy poprawić, jeśli chodzi o technologię innowacje, a to się stanie najlepiej, jeśli będziemy ze sobą współpracować" - powiedział.

Jak mówił wicekanclerz, "powinniśmy zawsze starać się znaleźć rozwiązania na konkretne problemy". "Do problemów należy też - i o tym też rozmawialiśmy - rozumienie postrzegania praworządności. Mamy w Europie prawo i ono obowiązuje, obowiązuje w przypadku projektu Nord Stream 2, ale też w przypadku praworządności, po to, aby nigdy nie kwestionowane było zaufanie do drugiego państwa" - wskazał.

Podkreślił, że niemieckie firmy inwestycją w Polsce, a polskie w Niemczech.

Wicekanclerz przekazał, że rozmowy, jakie prowadził dotyczyły także tematu usieciowienia sieci energii i rozwoju gospodarki wodorowej, oraz odejścia od węgla. Jak dodał, tematami, którymi powinniśmy się zająć to także bezpieczeństwo klimatyczne, pakiet fit for 55.

