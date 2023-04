Wicemarszałek wielkopolski: ew. wyjście PKP Cargo z Parowozowni Wolsztyn - bez negatywnych skutków

Spółka PKP Cargo ma zamiar zrezygnować ze współprowadzenia Parowozowni Wolsztyn, taka zmiana nie powinna mieć negatywnych skutków dla działalności instytucji – poinformował PAP wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak.

Parowozownia Wolsztyn to ostatnia w świecie parowozownia, która obsługuje planowe przewozy pasażerskie trakcją parową na normalnym torze. Stanowi instytucję kultury Województwa Wielkopolskiego utworzoną w 2016 r. przez województwo, gminę Wolsztyn, powiat Wolsztyn i PKP Cargo.

Wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak potwierdził PAP, że spółka PKP Cargo zamierza się wycofać ze współprowadzenia instytucji. Podkreślił, że powody leżą po stronie PKP Cargo, to spółka może je ujawnić. PAP nie udało się na razie uzyskać komentarza spółki.

Jankowiak poinformował że, by zamiar spółki doszedł do skutku, potrzebna jest zmiana treści umowy dotyczącej utworzenia instytucji kultury z 2016 r., wprowadzenia zmian do jej statutu oraz zmian w funkcjonowaniu i organizacji gremiów doradczych: rady ekonomicznej i rady programowej. Do tego procesu muszą być włączone organy stanowiące organizatorów.

"Zakładamy, że taka zmiana nie powinna skutkować negatywnie na działalność Parowozowni Wolsztyn. Na razie nie będzie poszukiwany inny podmiot na miejsce PKP Cargo" - powiedział PAP Jankowiak.

W 2020 roku władze wolsztyńskiej parowozowni potwierdziły PAP, że nie dostają przewidzianych w planach finansowych środków od PKP Cargo. Problem występował także w kolejnych latach.

W 2021 r. ówczesny prezes spółki Czesław Warsewicz PKP Cargo powiedział PAP, że przekazywane przez instytucję i wielkopolski samorząd informacje dotyczące płatności nie są prawdziwe. "Mamy za to zastrzeżenia do wywiązywania się z zobowiązań przez marszałka województwa, jako prowadzącego tę instytucję" - powiedział PAP Warsewicz.

Pytany o to, czy spółka zamierza nadal współprowadzić Parowozownię Wolsztyn, Warsewicz podkreślał, że PKP Cargo "jest zainteresowane podtrzymywaniem dziedzictwa kolejowego; wspieranie tego dziedzictwa jest wpisane w DNA firmy".

Zapytany o rozwiązanie sprawy ewentualnych zaległości finansowych PKP Cargo względem Parowozowni Wolsztyn wicemarszałek Wojciech Jankowiak powiedział PAP, że "sprawa uregulowania zaległych płatności będzie omawiana równolegle ze sprawami zmian organizacyjnych i nowych zasad współfinansowania Parowozowni".

Jankowiak zaznaczył, że w ostatnim czasie znacznie zwiększyła się aktywność kierownictwa Parowozowni Wolsztyn odnośnie pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania ze szczebla centralnego i ze sponsoringu.

Podkreślił też, że dzięki zaangażowaniu trójki organizatorów instytucji kultury oraz dzięki nowemu dyrektorowi Parowozowni udało się wspólnie uzgodnić plan finansowy instytucji na 2023 rok oraz przyjąć program jej działania.

Parowozownia Wolsztyn jest ostatnią czynną parowozownią na świecie, która obsługuje planowe przewozy pasażerskie trakcją parową na normalnym torze. Dysponuje trzema czynnymi parowozami, obecnie wszystkie są w naprawie.

