Wiceminister aktywów państwowych: nigdy żaden rząd nie wspierał małych miejscowości tak, jak rząd PiS

Nigdy żaden rząd nie wspierał małych miejscowości tak, jak rząd PiS - ocenił w sobotę w Płocku (Mazowieckie) wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki. Podkreślał, że jednym z filarów przezwyciężania kryzysu jest inwestowanie, w tym wspieranie rozwoju Polski lokalnej.

Wiceszef resortu aktywów państwowych uczestniczył w sobotę w delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku w konferencji prasowej, podczas której poinformowano, że dwa powiaty z tego regionu: płocki i mławski otrzymały łącznie 98 mln zł dofinansowana na rozwój stref przemysłowych z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

Jak podkreślił Małecki, to kolejny raz, gdy rząd PiS "bardzo szerokim strumieniem pieniędzy" zasila samorządy z Mazowsza, z regionu płocko-ciechanowskiego, tym razem z komponentu Polskiego Ładu, który obejmuje rozwój stref przemysłowych. "Prawie 100 mln zł wpłynie do powiatów mławskiego i płockiego" - mówił.

Małecki wyliczył, iż powiat mławski otrzyma blisko 25 mln zł, a powiat płocki - gminy Bielsk i Staroźreby - ponad 73 mln zł, przy czym środki te w każdym przypadku zostaną wykorzystane na inwestycje drogowe.

"Nigdy żaden rząd nie wspierał małych miejscowości tak, jak rząd PiS" - mówił wiceminister. Ocenił, przy tym, że wiele tego typu miejscowości "w Polsce lokalnej" przez długi czas "borykało się z brakiem środków na podstawowe potrzeby swoich mieszkańców", a jedną z nich - jak zauważył - jest "dobra droga".

"My kierujemy się zasadą, że mieszkańcy małych miejscowości, mają takie same prawo do dobrej drogi, jak mieszkańcy dużych miast, Warszawy, Krakowa, Gdańska, Poznania czy Wrocławia. Ale w tych małych miejscowościach zawsze brakowało pieniędzy na te inwestycje, na rozwój stref przemysłowych, na zapewnienie dobrych warunków do tworzenia nowych miejsc pracy z dala od dużych ośrodków. I my te potrzeby, na ile możemy, zaspokajamy" - powiedział Małecki.

Wiceszef resortu aktywów państwowych podkreślił zarazem, że rząd PiS nie wstrzymał inwestycji i nie wstrzymał finansowania samorządów ani w czasie pandemii koronawirusa, ani w czasie kryzysu wywołanego agresją Rosji na Ukrainę. "Bo jednym z filarów przezwyciężania kryzysu jest inwestowanie. I my chcemy, żeby małe miejscowości, te w Polsce lokalnej, mogły inwestować, żeby miały środki na rozwój" - dodał.

Małecki mówił, że w czasach rządów koalicji PO-PSL, gdy samorządowcy z takich miejscowości, jak w powiecie płockim czy mławskim, zwracali się o wsparcie słyszeli: "pieniędzy nie ma i nie będzie". Tymczasem, jak kontynuował, w tamtym okresie budżet państwa tracił znaczne środki m.in. na skutek nielegalnego handlu paliwami i nadużyć w rozliczeniach VAT.

"My to zmieniliśmy. My mieliśmy tę odwagę" - zaznaczył, przypominając, iż to rząd PiS wprowadził ustawę, "która wybiła zęby mafii paliwowej". "I dopóki będzie rządziło PiS, nadal będziemy skutecznie walczyli z tymi, którzy okradali polski budżet i nadal będziemy traktowali Polskę lokalną jako centrum inwestycyjne naszego kraju, bo mieszkańcy Polski lokalnej na to zasługują" - oświadczył Małecki.

W piątek z udziałem szefa rządu Mateusza Morawieckiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się uroczystość przyznania samorządom wsparcia w ramach Programu Inwestycji Strategicznych - do 50 samorządów ma trafić blisko 5 mld zł na rozwój stref przemysłowych. Bezzwrotne dofinansowanie wyniesie do 98 proc. wartości inwestycji. Program realizowany jest przy współpracy Banku Gospodarstwa Krajowego.

Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. To program, który jest zbudowany wokół głównych założeń Polskiego Ładu. Program obejmuje ponad 30 obszarów gospodarki, w tym m.in.: inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne, czy w gospodarowanie odpadami, a także inwestycje społeczne tj. żłobki, przedszkola czy ścieżki rowerowe.

