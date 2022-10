Wiceminister aktywów: technologie polskich firm pozwolą nam rozwijać suwerenność cybernetyczną

Technologie tworzone przez polskie firmy pozwolą nam rozwijać suwerenność cybernetyczną - powiedział w czwartek podczas CyberSafe Exatel wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki.

Jak wyjaśnił podczas konferencji prezes Exatela Nikodem Bończa-Tomaszewski, suwerenność cybernetyczna to zdolność do zapewnienia zarówno obywatelom jak i przedsiębiorcom wolności i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Przypomniał, że jeszcze kilka lat temu postulat ten z perspektywy firm wydawał się mało praktyczny. Wskazał, że biznes nie był wówczas zainteresowany rozwojem własnych technologii zabezpieczających m.in dlatego, że "prościej, szybciej i taniej można było kupić rozwiązania opracowane za granicą". Jak dodał - polska branża IT wychodziła z założenia, że ma małe szanse na konkurencję z wielkimi zagranicznymi korporacjami i nie podejmowała prób tworzenia produktów od podstaw.

"To prawda, że taniej jest kupić niektóre rozwiązania technologiczne niż opracowywać je i produkować w kraju" - przyznał prezes Exatela. Zaznaczył jednak, że deglobalizacja, którą spowodowała pandemia, a przyśpieszyła wojna, sprawiła, że "hasło cybersuwerenności staje się postulatem praktycznym nie tylko dla instytucji państwowych, ale też dla biznesu". Podkreślił, jak istotną cezurą dla rozwoju cyberbezpieczeństwa było przejście przedsiębiorstw i administracji na pracę zdalną.

Bończa-Tomaszewski stwierdził, że w kryzysie wygrywa patriotyzm i ważne są sojusze, które rodzime firmy zawierają między sobą, wspomagając się wzajemnie. Dodał, że przykładem takiego współdziałania jest m.in. Klaster Technologii Kosmicznych czy powołany w tym roku Klaster Technologii Kwantowych, który opracowuje rozwiązania istotne dla obronności kraju. Zaznaczył, że Polska jest gotowa do budowy m.in. własnych systemów satelitarnych.

Udział polskich firm w rozwijaniu suwerenności cybernetycznej podkreślił uczestniczący w CyberSafe Exatel wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki.

"Cieszę się jako wiceminister nadzorujący spółkę Exatel, że firma pracuje nad rozwiązaniami, które możemy zaimplementować w naszym biznesie i administracji państwowej" - powiedział. Podkreślił, że "technologie tworzone przez polskie firmy pozwolą nam rozwijać suwerenność cybernetyczną".

Exatel to polski operator telekomunikacyjny i dostawca usług cyberbezpieczeństwa zarządzający światłowodową siecią transmisji danych o długości ok. 20 tys. km. Do 2017 r. właścicielem 100 proc. akcji spółki była Polska Grupa Energetyczna. W marcu 2017 r. PGE sprzedała Exatel Skarbowi Państwa za kwotę 368 mln zł.

