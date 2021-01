Wiceminister Buda o celach związanych z inwestowaniem funduszy unijnych

Podniesienie stopy inwestycji, wzrost poziomu PKB na mieszkańca oraz wzrost nakładów na badanie i rozwój w relacji do PKB to trzy cele, które Polska chce osiągnąć inwestując środki unijne z nowej perspektywy – wskazał w piątek wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęło konsultacje Umowy Partnerstwa. W piątek podczas konferencji prasowej wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda podkreślił, że to strategiczny dokument pokazujący kierunki, w jakich Polska chce inwestować środki europejskie. "To pewnego rodzaju umowa państwa polskiego z Komisją Europejską (…) to taki biznes plan, podstawowy dokument do inwestowania środków europejskich" - mówił Buda. Wskazał, że konsultacje tego dokumentu będą trwały do 22 lutego.

Dodał, że Umowa Partnerstwa zawiera "dwa segmenty środków". "Dziś możemy mówić o 72,2 mld euro z polityki spójności i 3,8 mld euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Trzeba tu też wskazać, że z polityki spójności transferujemy do Funduszu Sprawiedliwej Transformacji jeszcze ponad 500 mln euro, co daje nam kwotę 4,4 mld euro w Funduszu Sprawiedliwej Transformacji" - mówił.

Buda wskazał trzy cele w perspektywie ogólnopolskiej związane z inwestowaniem środków europejskich. Pierwszy - jak mówił - to podniesienie stopy inwestycji. "Na koniec 2019 r. stopa inwestycji wyniosła 18,6 proc., chcemy przy udziale środków europejskich wykonać krok do poziomu 25 proc. w 2030 r." - mówił.

Wiceminister wśród celów związanych z wykorzystaniem funduszy unijnych wskazał też poziom PKB na mieszkańca Polski. "Dziś w skali ogólnopolskiej to 72 proc. średniej europejskiej, a w skali dolnośląskiej to 77 proc.; chcielibyśmy do 2030 r. w skali całej Polski być na poziomie prawie średniej europejskiej, czyli około 95 proc." - mówił.

Buda wskazał też na nakłady na badania i rozwoju w relacji do PKB. "Mamy dziś 1,21 proc., a chcemy osiągnąć około 2,5 proc." - mówił. Wiceminister podkreślił, że środki europejskie z nowej perspektywy powinny być tak inwestowane, aby osiągnąć te trzy wskazane cele.

Mówiąc o środkach europejskich, które trafią do regionów, Buda wskazał, że z regionalnych programów operacyjnych do wszystkich województwo trafi łącznie kwota 28,4 mld euro. "W tym 21,3 mld euro to kwota, która już teraz jest znana i będzie na pewno w RPO, a 7,1 mld euro to kwota, którą będziemy negocjować w ramach kontraktów programowych z poszczególnymi marszałkami w najbliższych miesiącach" - mówił.

Dodał, że Dolny Śląsk jest w wyjątkowej sytuacji, ponieważ jest regionem w okresie przejściowym. "Jest drugi, po Warszawie, pod względem rozwoju PKB per capita w Polsce. To ma wpływ na wysokość alokacji środków unijnych" - mówił wiceminister.

Buda mówiąc o środkach unijnych, jakie trafią na Dolny Śląsk, w pierwszej kolejności wymienił kwotę 870 mln euro z podstawowej alokacji z polityki spójności oraz 556 mln euro, czyli kwotę proponowanej alokacji z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. "Do tego musimy uwzględnić kilkaset milionów z kontraktu programowego, który będzie zawarty z zarządem województwa dolnośląskiego i musimy też uwzględnić środki, jakie płyną z części kilkudziesięciu miliardów z Krajowego Planu Odbudowy" - wyliczał wiceminister.