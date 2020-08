Wiceminister cyfryzacji Wanda Buk rezygnuje ze stanowiska. Informację przekazaną przez samą Buk na Twitterze potwierdziło we wtorek Ministerstwo Cyfryzacji.

Jak zastrzegło MC, formalnie wiceminister do końca sierpnia jest jeszcze na urlopie.

"Miało być na chwilę, na jeden projekt, a wyszło prawie 5 lat. Kończąc swoją przygodę z administracją dziekuję przełożonym i współpracownikom za wspaniały, intensywny czas. Miałam do Was ogromne szczęście" - napisała Wanda Buk na Twitterze.

Wanda Buk funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji pełniła od 10 lipca 2018 r.

Nadzorowała departamenty Polityki Międzynarodowej i Telekomunikacji, oraz Biuro Ministra w zakresie spraw wynikających ze stosunku podległości wobec Ministra Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Była też członkiem Komitetu Stałego Rady Ministrów, Komitetu ds. Unii Europejskiej oraz Zespołu ds. Programowania Prac Rządu.



Wcześniej, od 11 stycznia 2016 r. Wanda Buk pełniła funkcję dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Odpowiadała za realizację projektów finansowanych przez UE, obejmujących m.in.: budowę infrastruktury IT i telekomunikacyjnej zapewniającej dostęp do szybkiego Internetu, rozwój usług elektronicznych o wysokiej dostępności i jakości, cyfryzację w administracji i kulturze, poprawę kompetencji cyfrowych.

Tydzień rządowych dymisji

To nie jedyna dymisja w rządzie w ostatnim czasie. Także dzisiaj (18 sierpnia) rezygnacje złożył minister zdrowia Łukasz Szumowski. Natomiast 17 sierpnia z pracy w rządzie zrezygnował jego zastępca Janusz Cieszyński.



Łukasz Szumowski poinformował, że decyzję o rezygnacji z funkcji ministra zdrowia miał podjąć już w lutym. Pojawiła się jednak pandemia, przez co pół roku dłużej pozostał na tym stanowisku.



"Moja decyzja wynika w dużym stopniu z tych wszystkich przesłanek, o których powiedziałem, i osobistych, i pracy zawodowej. Miałem zobowiązania i miałem termin, który powinien doprowadzić mniej więcej około lutego. Pojawiła się pandemia, pół roku dłużej pozostałem na tym stanowisku, ale wracam do zawodu" - powiedział Szumowski na konferencji w resorcie zdrowia.



"Dziś ostatni z moich 944 dni pracy w Ministerstwie Zdrowia. Decyzja kilkukrotnie już odkładana, ale dzięki temu też dobrze przemyślana. Kiedy przychodziłem na Miodową miałem wiele obaw, czy podołam zadaniom, które mi powierzono" - napisał z kolei wczoraj na Twitterze Janusz Cieszyński.



