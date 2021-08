Wiceminister: dobre zarządzanie, atrakcyjne strategie to główne czynniki wzrostu spółek SP na GPW

Dobre zarządzanie, bezpieczeństwo, atrakcyjne dla rynku strategie rozwojowe, czy premie w postaci dywidendy, to w ocenie wiceministra aktywów państwowych Andrzeja Śliwki, główne przyczyny wzrostu indeksu, w skład którego wchodzą notowane na GPW spółki Skarbu Państwa. Od początku indeks ten zyskał ponad 24 proc.

W skład indeksu spółek Skarbu Państwa nadzorowanych przez Ministerstwo Aktywów Państwowych (Indeks WIG MAP) wchodzą 22 podmioty notowane na warszawskim parkiecie z bezpośrednim i pośrednim udziałem Skarbu Państwa.

Wiceminister pytany o przyczyny tak dobrego zachowania spółek z udziałem Skarbu Państwa na warszawskim parkiecie powiedział, że najważniejszym powodem jest dobre zarządzanie tymi podmiotami oraz bezpieczeństwo inwestycji.

"To jest aktywne zarządzanie. Proszę zwrócić uwagę, że inwestorzy giełdowi uważają, że spółki z udziałem Skarbu Państwa to podmioty atrakcyjne do zaangażowana kapitału w ich walory. Ten czynnik, czyli zarządzanie, ma kluczowe i fundamentalne znaczenie. Dla inwestorów nie bez znaczenia jest też bezpieczeństwo takiej inwestycji" - powiedział PAP wiceminister Andrzej Śliwka.

Zwrócił uwagę, że giełdowi inwestorzy kierują się przede wszystkim tym, na których akcjach mogą najwięcej zarobić i nie dotyczy to tylko zysku związanego ze wzrostem kursu walorów. Chodzi też o premię w postaci wypłacanej przez spółki dywidendy.

Śliwka podkreślił, że spółki Skarbu Państwa znaczną część wypracowanych z działalności środków przeznaczają na inwestycje prorozwojowe. Zeszły rok, i to mimo pandemii, były one na rekordowo wysokim poziomie. Nakłady inwestycyjne spółek z udziałem SP sięgały w zeszłym roku 44 mld zł.

"Jeśli cieszymy się dziś, że Polska w miarę łagodnie przechodzi przez kryzys gospodarczy wywołany pandemią, w znacznym stopniu jest to zasługa tych właśnie inwestycji. Spółki SP notowane na GPW zwiększały nakłady inwestycyjne, mimo że w całej gospodarce inwestycje przedsiębiorstw spadały" - dodał wiceminister.

Jako jeden z przykładów takich inwestycji wymienił przedsięwzięcie PKN Orlen. Koncern ogłosił w maju, że w swoim zakładzie produkcyjnym w Płocku zbuduje za ok. 13,5 mld zł kompleksu Olefin III. To największa inwestycja petrochemiczna w Europie.

"W Ministerstwie Aktywów Państwowych bardzo życzliwie podchodzimy do tego typu działań, aby środki, które spółki generują, były przekazywane na cele inwestycyjne. (...) Inwestycje są koniecznie. Gdybyśmy patrzyli tylko i wyłącznie krótkofalowo, to w perspektywie 5-10 lat podległe nam podmioty miałyby problem" - zauważył Śliwka.

Jego zdaniem inwestorzy to widzą i podchodzą do inwestycji długofalowo. Przyszłe korzyści znajdują odzwierciedlenie w dzisiejszej cenie. Wycena rośnie zwłaszcza, kiedy oczekiwane zyski są wysokie w relacji do profilu ryzyka inwestycji.

Wiceszef MAP poinformował na Twitterze, że od początku roku do 19 sierpnia indeks spółek Skarbu Państwa notowanych na GPW (WIG MAP) pozostawił w tyle europejskie i światowe wskaźniki, rosnąc o 24,3 proc. Wzrost wskaźnika był też o ponad 10 pkt. proc. wyższy niż dynamika samego WIG20, który zyskał 19,3 proc.

"W tym roku indeks spółek @MAPGOVPL ("WIG MAP") pozostawia w tyle europejskie i światowe indeksy. Wzrost wynosi o ponad 10 punktów procentowych więcej niż dynamika samego WIG20. Gratulacje dla pracowników i zarządów SSP!" - napisał wiceminister na Twitterze.

W skład indeksu WIG MAP wchodzą takie spółki jak: PGE, Tauron, Enea, Lotos, PKN Orlen, PGNiG, KGHM, JSW, PKO BP, PZU, GPW, Grupa Azoty, PHN, Energa, PKP Cargo, LW Bogdanka, Polimex-Mostostal, Kogeneracja, Pekao SA, Alior Bank, ZA Puławy, i ZCH Police.

