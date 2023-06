Wiceminister Emilewicz: polska firma działająca na Ukrainie jest traktowana dokładnie tak, jak ukraińska

Mamy nieformalne porozumienie, że polska firma działająca na Ukrainie jest traktowana dokładnie tak, jak ukraińska; w najbliższym czasie zostanie spisane oficjalne porozumienie międzyrządowe - powiedziała wiceszefowa resortu funduszy i polityki regionalnej Jadwiga Emilewicz.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej Jadwiga Emilewicz w środę w Studiu PAP pytana była o to, czy polskie firmy działając na Ukrainie, chcąc uczestniczyć w procesie jej odbudowy, mogą liczyć na preferencyjne warunki i traktowanie ich tak, jak firmy ukraińskie.

"Mamy na razie nieformalne porozumienie w tej sprawie, że polska firma, która robi coś na Ukrainie, jest traktowana dokładnie tak, jak ukraińska. Będzie czas, mam nadzieję na to, że zostanie to spisane w porozumieniu międzyrządowym i nad tym też pracujemy" - powiedziała.

Dopytywana o to, kiedy mogą pojawić się takie zapisy stwierdziła, że "w najbliższym czasie".

Emilewicz poinformowała również, że w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie w sprawie utworzenia międzyresortowego zespołu pod jej kierownictwem. Pierwsze posiedzenie zespołu, w którym udział wezmą przedstawiciele m.in. ministerstw finansów, infrastruktury, klimatu i środowiska, Skarbu Państwa oraz Kancelarii Premiera odbędzie się w ciągu dwóch tygodni.

"Oczywiście gośćmi specjalnymi będą także przedstawiciele kancelarii prezydenta oraz dodatkowo zaproszeni eksperci, w tym stowarzyszenia skupiające przedsiębiorców, ponieważ oni już też wiele zrobili, niezależnie od administracji, instytucje takie jak Bank Gospodarstwa Krajowego, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) czy Polski Fundusz Rozwoju" - zapowiedziała.

Wiceminister funduszy zaznaczyła, że choć różne ministerstwa są zaangażowane w działania związane z pomocą czy odbudową Ukrainy, to do tej pory "nie było nawet platformy wymiany informacji" między nimi.

Emilewicz pytana o to, kiedy w Kijowie otwarte zostanie biuro PAIH, które ma wspierać polskie firmy działające na Ukrainie, zapowiedziała, że stanie się to jeszcze w czerwcu tego roku. Dodała, że pracownicy tej agencji "będą mieli zagwarantowany status dyplomatyczny", co - jak zaznaczyła - jest czymś zupełnie nowym.

Cała rozmowa pod adresami: https://www.pap.pl/aktualnosci/news,1584608,jadwiga-emilewicz-polska-firma-na-ukrainie-jest-traktowana-jak-ukrainska oraz https://wideo.pap.pl/

