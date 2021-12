Wiceminister finansów: dług publiczny nie przekroczy 60 proc.

Gdybym miał jeszcze raz podejmować decyzję, aby udzielać pomocy w ramach tarczy antycovidowej, podjąłbym taką samą decyzję – żeby robić to przez PFR i fundusz antycovidowy – powiedział wiceminister finansów Sebastian Skuza podczas obrad senackiej komisji finansów publicznych

Ministerstwo: to były konieczne działania

- W 2020 roku w większym stopniu wykorzystywano rozwiązania, które choć są zgodne z prawem, to utrudniają ocenę sytuacji budżetu - mówił Jarosz.Jako przykłady takie działania wskazywał na przekazywanie różnym podmiotom obligacji zamiast dotacji budżetowych czy też nadużywanie kategorii środków niewygasających. Zdaniem Jarosza, powoduje to z jednej strony brak transparentności finansów publicznych, bo trudno jest mówić o wykorzystaniu środków w sprawozdaniu z wykonania budżetu, skoro nie zostały one wykorzystane, a na dodatek instytucje realizują faktycznie dwa budżety.- Obecnie różnica między państwowym długiem publicznym a długiem sektora finansów publicznych według metodologii unijnej wynosi aż 10 pkt. proc. PKB. Gdyby zastosować tutaj polską metodologię, dług przekroczyłby poziom 55 proc. PKB - powiedział Stanisław Jarosz i dodał, że nie wiadomo także, w jaki sposób dług instytucji zaangażowanych w walkę z covid zostanie spłacony, a wynosił on na koniec 2020 r. 166 mld zł.Zdaniem wiceministra finansów Stanisława Skuzy, który brał udział w obradach KBiFP, nie ma wyraźnego pogorszenia w kwestii sprawozdawczości budżetu państwa.- To były działania, podejmowane ad hoc, nie wynikały one z planowanej wcześniej polityki. Gdybym miał jeszcze raz podejmować decyzję, aby udzielać pomocy w ramach tarczy antycovidowej, podjąłbym taką samą decyzję - żeby robić to przez PFR i fundusz antycovidowy - powiedział Skuza.Jak przykład takiego działania wskazał kwestię wydatków niewygasających. Według niego ze względu na przerwy w dostawach, bez przedłużenia terminu wykorzystania środków wiele instytucji nie wyrobiłoby się z realizacją zaplanowanych działań i musiałoby środki zwracać.- Oczywiście, debata na temat tego, czy można było to rozwiązać w inny sposób, jest. Chciałbym postawić pytanie, czy jest jakiś kraj, w którym przekroczenie przez dług poziomu 60 proc. PKB stanowi delikt konstytucyjny? - mówił Skuza. - Poza tym chcę powiedzieć, że dług sektora general government nie przekroczy poziomu 60 proc. PKB, będzie to ok. 56 proc. PKB. I ten dług to głównie tarcze antycovidowe PFR oraz wydatki funduszu do walki z covid - dodał Skuza.Powiedział także, że w ramach funduszu do walki z covid wydano ok. 26 mld zł na służbę zdrowia.