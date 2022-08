Wiceminister finansów: polski PKB może zanotować jeden z najwyższych wzrostów w UE

Powinniśmy patrzeć na całoroczny wzrost PKB. Widzimy, że obecnie wzrost rok do roku wynosi 5,3 proc. Natomiast w kontekście całego roku 2022 myślę, że to będzie jeden z najwyższych wzrostów PKB w UE - ocenił wiceminister finansów Piotr Patkowski.

GUS poinformował w środę (17 sierpnia), że Produkt Krajowy Brutto w drugim kwartale 2022 roku wzrósł o 5,3 proc. rdr wobec wzrostu o 8,5 proc. rdr w pierwszym kw. 2022 r. W ujęciu kwartał do kwartału PKB spadł w drugim kw. o 2,3 proc.

Trzeba popatrzeć na PKB w oderwaniu od czynników sezonowych czy jednorazowych

"Jest to spadek kwartał do kwartału i nie można go traktować jako główny miernik świadczący o sile gospodarki. Trzeba popatrzeć na poziom PKB w oderwaniu od czynników sezonowych czy jednorazowych. Jeśli popatrzymy na PKB za pierwszy kwartał, gdzie jednym z jego głównych motorów był wzrost zapasów, to on teraz po prostu wygasa" - stwierdził Patkowski w wywiadzie dla wPolityce.pl.

"Patrząc na inne wskaźniki - produkcji przemysłowej czy konsumpcji, to oczywiście mamy pewne spowolnienie dynamiki tych czynników, ale jednak one utrzymują się na wysokim poziomie, biorąc pod uwagę, w jakiej kondycji jest światowa gospodarka. Polska wypada na tle wielu państw europejskich zdecydowanie lepiej" - zaznaczył.

"Powinniśmy patrzeć na całoroczny wzrost PKB. Widzimy, że obecnie wzrost rok do roku wynosi 5,3 proc. Natomiast w kontekście całego roku 2022 myślę, że to będzie jeden z najwyższych wzrostów PKB w Unii Europejskiej" - ocenił wiceminister finansów.

"Popatrzmy też na PKB z perspektywy ostatnich 2-3 lat, czyli jaka była kondycja gospodarki przed wybuchem pandemii i teraz. Tutaj Polska również zdecydowanie wybija się pozytywnie na tle innych państw" - dodał.

Patkowski podkreślił, że obecnie mamy jeden z najniższych poziomów bezrobocia w Unii Europejskiej, co pokazuje, że mamy bardzo mocne i stabilne fundamenty.

Aktywność gospodarcza silnie hamuje

Innego zdania są ekonomiści, którzy wskazują, że aktywność gospodarcza silnie hamuje.

- Kolejne kwartały przyniosą wyraźne spowolnienie – spodziewamy się, że wyniki w III kwartale będą zbliżone do 3 proc. Miesięczne informacje wskazują, że stosunkowo dobrze radzi sobie przemysł. Niemniej budownictwo spowalnia, a handel czeka stagnacja - piszą ekonomiści PIE.

Natomiast ekonomiści mBanku wskazują na "potężne tąpnięcie" polskiego PKB.

"Potężne tąpnięcie w ujęciu odsezonowanym. To znaczy, że strumień PKB w tym roku niemal stoi... Szczegóły będą bardzo ciekawe, ale to dopiero pod koniec miesiąca" - wskazali.

"Aktywność gospodarcza silnie hamuje a poziom PKB ponownie spadł poniżej trendu z lat 2013 - 2019" - alarmują natomiast ekonomiści z BNP Paribas.

