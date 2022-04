Wiceminister finansów: ponad 600 mln zł w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Środki na koncie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców wynoszą 607 mln 400 tys. zł; w tym roku widzimy znaczne zainteresowanie funkcjonowaniem tego funduszu - stwierdził w czwartek w Sejmie wiceminister finansów Piotr Patkowski.

Wiceszef resortu finansów odpowiadając w czwartek w Sejmie na pytania posłów dotyczące pomocy państwa dla kredytobiorców kredytów mieszkaniowych w związku ze znacznym wzrostem stóp procentowych wskazał, że "do 31 grudnia 2021 r. z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców wypłacono pomoc o wartości ponad 20 mln zł".

Według Patkowskiego środki na koncie funduszu "wynoszą 607 mln 400 tys. zł na dzień 31 grudnia 2021 r.". "W tym roku widzimy znaczne zainteresowanie funkcjonowaniem tego funduszu" - dodał.

Patkowski przypomniał, że warunkiem skorzystania z pomocy jest m.in. to, by kredytobiorca miał status bezrobotnego. Można też starać się o pomoc, jak dodał, gdy "wartość wskaźnika raty kredytowej do dochodu przekracza 50 proc. oraz gdy miesięczny dochód jednoosobowego gospodarstwa domowego nie przekracza dwukrotności kwoty pomocy socjalnej, a w przypadku wieloosobowego - iloczynu tej dwukrotności razem z liczbą osób zamieszkujących gospodarstwo domowe".

Wiceszef MF zaznaczył, że wystarczy spełnić jedną z tych trzech przesłanek, by uzyskać pomoc w ramach funduszu. "Można otrzymać do 36 miesięcy wsparcie w wysokości do 2 tys. zł miesięcznie" - przypomniał.

Patkowski przyznał, że "świadomość społeczna istnienia takiej możliwości wsparcia jest niska", dlatego ważne jest, by banki informowały kredytobiorców o istnieniu Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK). "By skorzystać z tej pomocy, wystarczy złożyć wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego" - przypomniał.

Zarządzany przez Bank Gospodarstwa Krajowego Fundusz Wsparcia Kredytobiorców został powołany po to, aby pomagać w spłacie kredytu osobom w trudnej sytuacji finansowej. Pomoc z FWK udzielana jest w sytuacji, kiedy m.in. rata kredytu przekroczyła 50 proc. miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego. Osoby, które potrzebują pomocy, składają wniosek do banku, w którym mają kredyt. Bank sprawdza, czy klient spełnia warunki pomocy.

Środki zgromadzone na FWK wpłacane są przez banki, a składka jest liczona na podstawie kwartalnych danych o wielkości portfela kredytów mieszkaniowych, w których spłata jest opóźniona o więcej niż 90 dni. Wysokość składki ustalana jest po opinii Komitetu Stabilności Finansowej. Według ekspertki BGK, obecnie środki zgromadzone w funduszu wystarczają na obsługę wsparcia dla kredytobiorców. Zgodnie z przepisami regulującymi działalność FWK pomoc udzielana kredytobiorcom podlega spłacie. Ta rozpoczyna się po dwuletnim okresie karencji i następuje w 144 równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach.

Według informacji BGK w marcu liczba zarejestrowanych w Banku umów dotyczących pomocy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców wzrosła do 178. W lutym było ich 10, w styczniu 7. Bank prognozuje, że w kwietniu wniosków tych może być więcej.

Na środowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej podniosła wszystkie stopy procentowe o 1 pkt proc. Stopa referencyjna, główna stopa NBP, wzrosła z 3,5 proc. do 4,5 proc.

