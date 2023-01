Wiceminister finansów: prognozy wskazują, że na koniec roku inflacja będzie jednocyfrowa

Wszystkie prognozy wskazują na to, że na koniec tego roku inflacja spadnie do poziomu jednocyfrowego - poinformował we wtorek na antenie telewizji wPolsce.pl wiceminister finansów Artur Soboń.

"Może być tak, że pierwsze miesiące tego roku będą oznaczały wciąż wzrost tych odczytów GUS-owskich poziomu inflacji, baza do bazy, bo w ten sposób porównujemy ceny, natomiast wszystkie prognozy - i nasze, i Komisji Europejskiej, i banków, i Międzynarodowego Funduszu Walutowego - zgadzają się co do tego, że w kolejnych miesiącach te obniżki inflacji, poziomu inflacji, będą znaczące do tego stopnia, że one stał pewnością na koniec roku w nawet najbardziej czarnych scenariuszach będzie jednocyfrowa" - powiedział Soboń.

Główny Urząd Statystyczny poinformował w czwartek, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2022 r. wzrosły rdr o 16,6 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,2 proc. Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen o 17,3 proc. rdr i wzrostu o 0,8 proc. mdm.

Wiceminister Soboń zaznaczył ponadto we wtorek, że w tym roku Polska gospodarka nie wejdzie w recesję i zanotuje wzrost gospodarczy w wysokości nie niższej niż 1 proc.

"Rok 2023 będzie rokiem zwalniającej gospodarki, ale nie ma mowy o recesji. Przewidujemy, że ten wzrost gospodarczy to jest poziom 1,7 proc. (...) Rzeczywistość naszej gospodarki zweryfikuje te oceny, ale przy zakładanym wzroście inwestycji publicznych, z kilku powodów, także z powodu dodatkowych ekstra wydatków na zbrojenia, ale także przy wykorzystaniu wszystkich środków europejskich, w tym także środków z KPO (...), jesteśmy w stanie utrzymać dynamikę gospodarczą jaka jest optymalna - w sensie na najwyższym możliwym poziomie w sytuacji spowolnienia gospodarczego, ale nie sądzę żebyśmy zeszli poniżej jednego punktu procentowego" - powiedział Soboń.

W tegorocznym budżecie założono, że deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) wyniesie ok. 4,5 proc. PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) będzie na poziomie 53,3 proc. PKB. Gospodarka ma się w 2023 r. rozwijać w tempie 1,7 proc., a średnioroczna inflacja ma wynieść 9,8 proc.

Wiceminister poinformował też, że w tym roku inwestycje publiczne powinny urosnąć do 17 proc.

