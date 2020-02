Wiceminister Gembicka: sześć obwodnic w kujawsko-pomorskim to krok milowy w rozwoju regionu

Sześć nowy obwodnic w województwie kujawsko-pomorskim będzie krokiem milowym w rozwoju regionu - powiedziała w poniedziałek w Toruniu wiceminister funduszy i polityki regionalnej Anna Gembicka. Taka trasa obok Brześcia Kujawskiego ma wspomóc istniejącą tam strefę gospodarczą.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk w sobotę ogłosił rozpoczęcie realizacji rządowego programu budowy 100 obwodnic na drogach krajowych. Program będzie realizowany w latach 2020-2030. Według wstępnych szacunków wartość inwestycji, które zostaną zrealizowane w ramach programu, wyniesie 28 mld zł.

W województwie kujawsko-pomorskim mają powstać obwodnice: Brześcia Kujawskiego, Kowalewa Pomorskiego, Kruszwicy, Lipna, Nowej Wsi Wielkiej i Strzelna.

"Program budowy 100 obwodnic to największy w historii taki program. To ogromna inwestycja, która będzie kosztować prawie 30 mld zł. Najbardziej cieszę się z ujęcia na tej liście obwodnic Brześcia Kujawskiego i Lipna, które były oczekiwane od wielu lat. Każdy z nas, kto bywa w tych miastach wie, że szczególnie w godzinach szczytu niezwykle ciężko się poruszać. W Brześciu Kujawskim jest to także niezwykle istotne z uwagi na istnienie Brzeskiej Strefy Gospodarczej, która świetnie się rozwija. Ta inwestycja wesprze więc także biznes" - oceniła wiceminister Gembicka.

Jej zdaniem realizacja tych inwestycji będzie krokiem milowym w kierunku rozwoju regionu.

Wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz dziękował podczas konferencji prasowej rządowi za to, że woj. kujawsko-pomorskie zostało potraktowane sprawiedliwie i będzie w nim budowanych 6 ze 100 obwodnic.

"Dzieląc kraj na 16 województw właśnie na tyle inwestycji liczyliśmy. Musimy jednak uzbroić się w cierpliwość. Pierwsze przetargi na realizację tych inwestycji w naszym regionie będą ogłaszane pewnie ok. 2024 roku. Będziemy robili wszystko, żeby było to nieco wcześniej, ale nie chcemy dziś obiecywać rzeczy nierealnych, bo muszą zostać spełnione wszystkie formalności" - powiedział Bogdanowicz.

Obecny na konferencji poseł PiS Zbigniew Girzyński wskazał, że chciałby, aby ten projekt uzupełniły w kolejnych latach m.in. ukończona trasa S5, a także wybudowane trasy S10, S15 i S80.

Minister Adamczyk powiedział też w sobotę, że kolejnym krokiem w realizacji programu 100 obwodnic będzie jego przedstawienie na forum Rady Ministrów, która musi go zaakceptować. Jego zdaniem, realny termin akceptacji programu to sierpień, a pierwsze przetargi na budowę obwodnic zostaną ogłoszone jeszcze w tym roku.

Budowa obwodnic będzie finansowana z pieniędzy Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Do KFD wpływają pieniądze z opłaty paliwowej, kredytów i pożyczek. Konto KFD zasilają ponadto wpływy z Elektronicznego Systemu Poboru Opłat. Kolejnym źródłem wpływów do KFD są też pieniądze unijne.