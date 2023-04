Wiceminister infrastruktury A. Bittel: aktualizacja programu kolejowego wartości 80 mld zł przesłana do konsultacji

Aktualizacja Krajowego Programu Kolejowego (KPK) wartości 80 mld zł została przesłana do konsultacji - poinformował PAP wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel. Dodał, że liczy na przyjęcie aktualizacji przez Radę Ministrów do tegorocznych wakacji.

"Rozpoczynamy konsultacje społeczne, międzyresortowe w sprawie aktualizacji Krajowego Programu Kolejowego. One potrwają około miesiąca, zbierzemy uwagi i sporządzimy raport. Następnie program trafi do Komitetu Stałego Rady Ministrów, a następnie na posiedzenie rządu. Liczę, że dokument zostanie przyjęty przez Radę Ministrów jeszcze przed wakacjami. Byłbym wtedy bardzo szczęśliwy, choć zdaję sobie sprawę, że to ambitny harmonogram" - powiedział wiceminister.

"Wartość przygotowanej aktualizacji KPK to 80 mld zł" - dodał Bittel.

Wiceminister wskazał, że głównym powodem aktualizacji Krajowego Programu Kolejowego jest rozpoczęta nowa perspektywa unijna i zarezerwowane w niej środki finansowe, które zostaną przeznaczone m.in. na modernizację infrastruktury kolejowej.

"Można powiedzieć, że krajowy program po aktualizacji od roku 2016 do roku 2030 będzie wart blisko 160 mld zł" - stwierdził Bittel.

Wiceminister przekazał, że obecnie kończy się realizacja KPK zaplanowanego do roku 2023, którego wartość to blisko 77 mld zł.

"Aktualnie, pod względem wartości, zrealizowanych lub w trakcie realizacji jest około 95 proc. zadań z KPK przewidzianych do realizacji do roku 2023. Płatności za zrealizowane inwestycje będą przelewane wykonawcom do końca tego roku lub jeszcze na początku roku 2024" - wskazał wiceszef resortu infrastruktury.

Odnosząc się do źródeł finansowania aktualizacji KPK wiceminister poinformował, że projekty będą finansowane m.in. z instrumentu FEnIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko) na poziomie 24,5 mld zł, z CEF (instrument Łącząc Europę) będzie pochodziło 10,3 mld zł, fundusze europejskie Polska Wschodnia to 3,5 mld zł, zaś projekty w ramach programów regionalnych to 1,2 mld zł. Środki krajowe to 40,5 mld zł, z czego 16,8 mld zł wynosi wartość projektów, które będą ubiegały się o finansowanie z instrumentu CEF.

Jak powiedział wiceminister, środkami z KPK będą finansowane wyłącznie inwestycje infrastrukturalne, nie będą mogły być przeznaczone na tabor kolejowy.

"Planujemy w ramach działań, które zostały rozpoczęte wcześniej i tych, które zostaną zakończone do roku 2030, położenie łącznie 12,5 tys. km nowych torów kolejowych" - powiedział wiceminister.

Dodał, że inwestycje nie będą polegały jedynie na budowanie nowych, czy modernizacji istniejących linii kolejowych. Środki będą też przekazywane m.in. na inwestycje w systemy sterowania ruchem czy elektryfikację linii kolejowych.

Według wiceministra, środki z aktualizacji KPK, pozwolą zrealizować wiele kluczowych dla kolei inwestycji.

"Jest to m.in. budowa linii kolejowej Podłęże - Szczyrzyc - Tymbark/Mszana. To niezwykle oczekiwana na południu Polski trasa, gdyż pozwoli na skrócenie czasu przejazdu z Krakowa do Zakopanego i Nowego Sącza. Oprócz tego kontynuowana będzie przebudowa linii średnicowej w Warszawie, czyli tunele dla pociągów dalekobieżnych i regionalnych pod Warszawą. Celem tej inwestycji jest znacząca poprawa przepustowości" - powiedział Bittel.

Ponadto, w ramach zaktualizowanego KPK, zostanie m.in. zmodernizowany szlak z Gdyni do Słupska i ze Skierniewic przez Piławę do Łukowa. Inwestycji doczeka się linia kolejowa z Jasła przez Krosno i Sanok do Nowego Zagórza. Gruntownie przebudowana i przywrócona do ruchu zostanie nieczynna dzisiaj linia Czerwonka - Mrągowo - Ełk.

"To będzie trzeci szlak kolejowy łączący Olsztyn z Ełkiem, obok istniejących linii przez Korsze i Giżycko oraz przez Szczytno i Pisz. W połączeniu z planowaną budową szlaku Rail Baltica Białystok - Ełk oraz szprychą CPK Ostrołęka - Łomża - Pisz - Giżycko wytworzy się na Mazurach bardzo interesująca oferta transportowa" - podkreślił A. Bittel.

Konsultacje KPK potrwają 40 dni.

