Wiceminister infrastruktury: sytuacja geopolityczna wymusza rozwój transportu na różnych kierunkach

Sytuacja geopolityczna stanowi wielkie wyzwanie; spektakularnie załamała się część strategii europejskiej, która opierała się na kooperacji Wschód-Zachód z silnym włączeniem w nią Rosji – ocenił w środę wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel. Podkreślał potrzebę rozwoju transportu na różnych kierunkach.

Wiceminister infrastruktury jest gościem II Pomorskiego Kongresu Transportu Intermodalnego, który rozpoczął się w środę w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym AmberExpo w Gdańsku. Jak zaznaczył Bittel, rząd ma Strategię Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku. Warto jednak zadać sobie pytanie, czy geopolityka pozwala realizować tego typu strategie - podkreślił.

"Oczywistym jest to, że transport kolejowy jest transportem ekologicznym, najlepszym, bezpiecznym, i jest to aksjomat, ale pojawia się pytanie, jak ten aksjomat realizować. Ta część strategii europejskiej, która opierała się na kooperacji Wschód-Zachód, z silnym włączeniem w nią Rosji, na naszych oczach się spektakularnie załamała, choć ten kierunek ze względu na interesy azjatyckie jest jeszcze aktualny, o czym świadczą statystyczne wyniki przewozowe. Jest to jednak biznes mocno niepewny, co widać po pierwszych dwóch kwartałów tego roku, kiedy nastąpiło na tym kierunku osłabienie transportowe, wynikające m.in. ze względów politycznych i gospodarczych" - mówił.

Zdaniem wiceministra inicjatywy związane z Trójmorzem czy korytarzami Morze Egejskie - Morze Czarne - Morze Bałtyckie pokazują, że potrzebny jest rozwój na różnych kierunkach. "To się dzieje w ramach poszczególnych inicjatyw, ale są na to również dowody praktyczne, bowiem inwestycje w porty w Gdańsku, Gdyni, Świnoujściu czy Szczecinie realizowane w ramach Krajowego Programu Kolejowego pokazują, że taka recepta została przyjęta i taki postulat, taka diagnoza jest realizowana" - stwierdził.

Wiceminister Bittel podkreślił, że borykamy się z wielkim wyzwaniem, jakim jest aktualna sytuacja geopolityczna i z konsekwencjami jakie z niej wynikają, ale warto zwrócić uwagę na to, że mamy twarde podstawy gospodarcze. "To jest przede wszystkim zasługa podmiotów działających na rynku gospodarczym" - dodał.

Podczas II Pomorskiego Kongresu Transportu Intermodalnego poruszane są kwestie związane m.in. z przyszłością branży intermodalnej, rozwojem infrastruktury transportowej czy systemami wsparcia dla transportu intermodalnego.

