Wiceminister infrastruktury: w ciągu 6 lat zbudowano ponad 1169 km dróg

W czasie sześciu lat zakończono budowę 1169 km dróg za ponad 40 mld zł - powiedział w środę wiceminister infrastruktury Rafał Weber, przestawiając na posiedzeniu sejmowej komisji infrastruktury informację na temat Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023.

Program Budowy Dróg Krajowych jest największym programem realizowanym przez resort infrastruktury pod względem zaangażowania finansowego i rzeczowego.

Jest obok Krajowego Programu Kolejowego "najważniejszym programem realizowanym przez resort".

"Robimy wszystko, żeby z należytą starannością, konsekwencją ten program realizować. Mówię tutaj i za siebie i za inwestora, jakim jest GDDKiA, która nadzoruje wykonanie poszczególnych inwestycji" - podkreślił Weber.

Weber, podsumowując sześć lat Programu powiedział, że w tym czasie zakończono 84 zadania o wartości ponad 40 mld zł - 1169 km dróg. "Są to głównie drogi szybkiego ruchu, drogi kategorii A - autostrady i kategorii S - ekspresowe. Są to również obwodnice miast. Można powiedzieć, że w ciągu tych sześciu lat dobudowaliśmy 20 proc. sieci dróg szybkiego ruchu, która w tej chwili pokrywa nasz kraj" - dodał.



Wiceszef resortu infrastruktury poinformował, że "w realizacji, czyli w fazie projektowania, bądź budowania" znajduje się kolejnych 86 zadań o wartości blisko 46 mld zł - 1073 km dróg, "które sukcesywnie, począwszy od tego roku poprzez kolejne, będą otwierane i będą udostępniane kierowcom". Dodał, że w fazie przetargu są 22 zadania o wartości ponad 15 mld zł - 271 km, a na przetargi oczekują zadania o wartości 40 mld zł.

Wiceszef resortu infrastruktury zaznaczył, że chodzi o okres, w którym ministrem infrastruktury jest Andrzej Adamczyk, czyli od końca 2015 r. "Wówczas ten program opiewał na 200 mld zł - na tyle została wyliczona wartość wszystkich zadań, które zostały w nim określone, natomiast ówczesny limit finansowy - to 107 mld zł. Zadań, które nie miały zabezpieczenia finansowego było bardzo dużo. Minister Adamczyk stanął przed bardzo poważnym zadaniem poszukania środków finansowych, tak by w przyszłości zrealizować tych zadań - głównie dróg szybkiego ruchu - jak najwięcej" - dodał.

Przypomniał, że "pierwszy efekt to czerwiec 2017 r. - wówczas uchwałą Rady Ministrów nastąpiło zwiększenie limitu Programu Budowy Dróg Krajowych - ten limit został podniesiony o kwotę 28 mld zł do 135,2 mld zł". Wiceminister dodał, że wtedy zostały "zabudżetowane nowe zadania i zostały przeznaczone środki ze wskazaniem na konkretne zadania inwestycyjne".

"Tym konkretnym zadaniem inwestycyjnym jest Via Carpatia, czyli te odcinki, które wcześniej nie były w ramach limitu - strategiczna droga dla regionów wschodnich na północy i południu kraju - województwa: podkarpackie, lubelskie, mazowieckie, podlaskie i warmińsko-mazurskie" - mówił. Kolejną drogą, która uzyskała limit finansowy, jest cześć drogi ekspresowej S17 od Piask do granicy z Ukrainą w Hrebennem, został również zabudżetowany odcinek A2 od Mińska Mazowieckiego do Białej Podlaskiej.

Przypomniał, że kolejne podwyższenie finansowania Programu Budowy dróg Krajowych nastąpiło we wrześniu 2019 r. "Dodatkowe 7 mld zł - te środki zostały przeznaczone na drogę ekspresową S12 od Piask do granicy w Dorohusku, a także na wydłużenie drogi ekspresowej SP i kolejnej drogi ekspresowej na Dolnym Śląsku S3. W chwili obecnej wartość programu to 142,2 mld zł, czyli w ciągu 4 lat ten limit został zwiększony o 35 mld zł.

Przypomniał, że w roku 2019 do użytku oddano 490 km dróg. "Polska jest objęta ponad 4 tys. km dróg szybkiego ruchu. Naszym zamiarem jest to, aby do 2030 r. Polska była objęta blisko 6 tys. km dróg szybkiego ruchu" - dodał.

"Mamy nadzieję, że takie finansowanie w najbliższym czasie, także przy użyciu środków unijnych, zostanie zagwarantowane" - powiedział.