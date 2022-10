Wiceminister klimatu i środowiska dla "Rz": musimy zapewnić konkurencyjność europejskiego przemysłu na świecie

Presja 17 krajów Unii Europejskiej, które proponują wprowadzenie ceny maksymalnej gazu jest ogromna - podkreśla we wtorkowej "Rzeczpospolitej" wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Wiceminister zapytany w wywiadzie dla "Rz" o to, kiedy można się spodziewać długo oczekiwanej decyzji o cenie maksymalnej gazu odparł, że na ostatniej nieformalnej Radzie UE w Pradze nie zostały jeszcze podjęte ostateczne decyzje.

"Było to spotkanie, na którym ponownie dyskutowano o cenie maksymalnej. Na poprzedniej Radzie 30 września br. odbyło się już takie spotkanie, podczas którego razem z Grekami, Włochami i Belgami udało się przekonać do naszego stanowiska w sumie 17 państw. To przełożyło się na refleksję Komisji Europejskiej. Są już pierwsze prace w Brukseli. Myślę, że w najbliższym czasie może pojawić się propozycja. My, jako inicjatorzy tego pomysłu, zobowiązaliśmy się, że jesteśmy w stanie takie rozwiązanie legislacyjne zaproponować" - powiedział Guibourgé-Czetwertyński.

W jego ocenie, nie należy zwlekać z podjęciem decyzji, tylko wprowadzić konkretne rozwiązania już teraz, aby obniżyć cenę gazu. "Gospodarstwa domowe, jak i inne sektory, pilnie oczekują tego wsparcia" - podkreślił Guibourgé-Czetwertyński.

Dopytywany o wysokość cen gazu wiceszef resortu klimatu i środowiska odparł, że nie powie wprost o cenie metra sześciennego. "Dopuszczam jednak pewien korytarz cenowy wokół ceny referencyjnej. Taki system powinien odzwierciedlać różne możliwości w różnych państwach. Nie wszystkie kraje mają terminale LNG, czy rozbudowane gazociągi przesyłowe tak, jak choćby Polska" - zauważył wiceminister.

Według niego, "jeśli na danym rynku będzie brakować gazu, to powinna być elastyczność". "Korytarz cenowy, widełki, powinny to umożliwić. Odchylenia od wyznaczonej ceny mogłyby sięgać 5-10 proc." - podkreślił.

Na pytanie, jaki będzie efekt na rynku po wprowadzeniu ceny maksymalnej Guibourgé-Czetwertyński odparł, że podstawowy cel tej regulacji to obniżenie ceny gazu dla takich sektorów jak energetyczny, ciepłownictwo, czy produkcji nawozów. "Nie chcemy jednak stworzyć rozwiązania, które wprowadzi sztywną cenę dla wszystkich" - podkreślił.

Zdaniem wiceministra presja 17 krajów UE, które proponują wprowadzenie ceny maksymalnej jest ogromna. "Zmobilizowana przez nas, Belgię, Włochy i Grecję grupa państw ma większość kwalifikowaną podczas głosowań Rady UE. Niemcy są więc już teraz w mniejszości i muszą wykazać się ustępstwami ze swojej strony" - zaznaczył.

Dodał, że Polska oraz współinicjatorzy tego procesu chcą przedstawić taką propozycję już w tym tygodniu. "To może być podstawa, na której Komisja będzie mogła kontynuować prace" - zaznaczył Guibourgé-Czetwertyński.

Niewielu z nas będzie stać na auto w przyszłości. Czy samochody będą wygodą tylko dla bogatych? Zobacz nasze najnowsze 1x1 na Kanale Gospodarczym

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl