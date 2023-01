Wiceminister klimatu i środowiska o sytuacji w Białogardzie: nikt nie będzie miał zimnych kaloryferów

To możemy zapewnić już dziś. Nikt nie będzie miał zimnych kaloryferów tej zimy – powiedziała we wtorek w Szczecinie wiceminister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, odnosząc się do ryzyka braku dostaw energii cieplnej dla Białogardu.

We wtorek z inicjatywy wiceminister klimatu i środowiska Anny Łukaszewskiej-Trzeciakowskiej w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie odbyło się spotkanie wszystkich stron zaangażowanych i odpowiedzialnych za dostawę energii cieplej dla mieszkańców Białogardu, tamtejszych instytucji miejskich i powiatowych, w tym szpitala.

Oprócz przedstawicieli rządu i władz regionalnych uczestniczyli w nim m.in. samorządowcy, przedstawiciele dostawcy gazu spółki PGNiG oraz Zakładu Energetyki Cieplej (ZEC), prywatnej spółki wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej odpowiadającej za wytwarzanie ciepła w 25-tysięcznym Białogardzie (gmina zbyła swoje udziały w ZEC w 2011 r. - PAP). Lokalne media od kilku tygodni informowały o wielomilionowym zadłużeniu ZEC wobec PGNiG i ryzyku wstrzymania dostaw gazu.

Podczas konferencji prasowej wiceminister Łukaszewska-Trzeciakowska zaznaczyła, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska bardzo poważnie potraktowało informacje o ryzyku związanym z umową ZEC z dostawcą gazu. Jednocześnie podkreśliła, że to zadaniem samorządu, wpisanym w dwóch ustawach, jest m.in. dostarczanie ciepła. Stąd zaproponowane we wtorek rozwiązania dotyczyły też samorządu. To on "może poręczyć zobowiązania spółki", "może na nią wpłynąć", "może próbować odzyskać część udziałów".

"Za tymi rozwiązaniami koncyliacyjnymi idą kolejne, bardziej radykalne" - powiedziała Łukaszewska-Trzeciakowska. Wskazała na postępowanie upadłościowe, ale z zachowaniem koncesji i dostaw gazu, jeżeli spółka trwale straci płynność, nie jest w stanie trwale realizować swoich zobowiązań, ani zaciągać nowych. A w następnej kolejności na prerogatywę wojewody w ramach zarządzania kryzysowego.

"W szpitalu, w mieszkaniach będzie ciepło. To możemy zapewnić już dziś. Niezależnie, który model zostanie wypracowany. Nikt nie będzie miał zimnych kaloryferów tej zimy" - zapewniła wiceminister klimatu i środowiska. Dodała, że sytuacja w Białogardzie to jednostkowy przypadek.

Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki zaznaczył, że samorząd, który ma obowiązek dostarczyć ciepło "bez względu na to, czy możliwość do tego w pewnym czasie wypuścił ze swoich rąk", nie zostanie pozostawiony sam sobie. "Stąd tak szerokie rozmowy. W najbliższych dniach będą kolejne rozmowy" - powiedział Bogucki.

Jednocześnie przekazał, że nie chciałby korzystać z tych najdalej idących instrumentów, które jako wojewoda w trybie zarządzania kryzysowego musiałby uruchomić. "Jeżeli stwierdzę, że samorząd nie wykonuje swoich obowiązków, nie korzysta z żadnych podpowiedzi, nie chce współpracować, to wtedy włączają się mechanizmy zawieszania samorządu. Ale to dziś odległa perspektywa. My nie chcemy jej realizować" - podkreślił.

W ocenie wiceminister Łukaszewskiej-Trzeciakowskiej to decyzje biznesowe podejmowane przez Grupę Kapitałową, której spółka ZEC dostarcza ciepło dla mieszkańców Białogardu i powiatowego szpitala "doprowadziły do sytuacji trudnej płynnościowo, a jeszcze utrudnionej przez geopolitykę, która w zeszłym roku zaskoczyła". W tej firmie problemy miały narastać zanim wybuchła wojna. Wiceminister wskazała na zawieszone płatności dotacji unijnych, sądowy nakaz zwrotu środków unijnych, które miały być wydatkowane w sposób nietransparentny, toczące się postępowania sądowe. "To musiało wpłynąć na płynność finansową" - oceniła.

Zaznaczyła, że rząd wypracował rozwiązania, które gwarantują "bezpieczeństwo dostaw i godne ceny wszystkim odbiorcom", wprowadzając w ub.r. "szereg legislacji od gwarancji bankowych po gwarantowane maksymalne wzrosty cen".

