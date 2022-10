Wiceminister klimatu: po przekroczeniu limitów cena prądu dla gospodarstw to 693 zł za MWh

Po przekroczeniu rocznych limitów zużycia energii dla gospodarstw domowych, rodzin z osobą niepełnosprawną, rolników i posiadaczy Karty Dużej Rodziny, zapłacą oni stałą cenę 693 zł za MWh - powiedziała w piątek wiceminister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska.

"Dla gospodarstw domowych powyżej zamrożonych już limitów zużycia do 2 MWh, 2,6 MWh i 3 MWh, każde gospodarstwo domowe, które przekroczy ten zamrożony rachunek, (...) będzie miało zagwarantowaną cenę prądu 693 zł za MWh, natomiast małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego i podmioty wrażliwe będą miały tą cenę zamrożoną na poziomie 785 zł za MWh" - powiedziała w piątek Łukaszewska-Trzeciakowska.

Zgodnie z ustawą uchwaloną niedawno przez Sejm, w rozliczeniach z odbiorcami użyteczności publicznej i firmami będzie stosowana cena maksymalna na poziomie 785 zł za MWh w odniesieniu do zużycia od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023 r. Jeśli umowa sprzedaży prądu została zawarta po 23 lutego br., wówczas w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 listopada br. również ma być stosowana cena maksymalna.

W przypadku gospodarstw domowych cena maksymalna ma być na poziomie 693 zł za MWh. Będzie obowiązywać po przekroczeniu rocznych limitów zużycia: 2 MWh - dla gospodarstw domowych; 2,6 MWh - dla rodzin z osobą niepełnosprawną; 3 MWh - dla rolników i posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

Sejm w czwartek poparł część poprawek Senatu do ustawy o maksymalnych cenach energii dla gospodarstw domowych, sektora MŚP i samorządów. Dotyczyły one m.in. rodzinnych ogrodów działkowych oraz zgody na ponowne złożenie wniosku o wypłatę dodatku energetycznego mimo wcześniejszej odmowy jego wypłaty.

"Bardzo się cieszę, że proces legislacyjny w Sejmie się zakończył; tu również czekamy na podpis pana prezydenta i niezwłocznie potem to mrożenie, te ceny maksymalne będą obowiązywać wszystkich najsłabszych" - powiedziała w piątek wiceminister klimatu.

