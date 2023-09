Wiceminister klimatu: w najbliższych dniach zostanie powołany pełnomocnik ds. Puszczy Białowieskiej

W najbliższych dniach zostanie powołany pełnomocnik do spraw Puszczy Białowieskiej, który będzie nią zarządzał - przekazał w piątkowym "Naszym Dzienniku" wiceminister klimatu Edward Siarka. Zapewnił, że Puszcza jest chroniona, na wszystkich jej obszarach.

Wiceszef resortu klimatu i środowiska zwrócił uwagę, że zobowiązał się do tego, że "Polska wypełni zobowiązanie opracowania zintegrowanego planu dla puszczy, jaki jest wymagany przez UNESCO". Dodał, że to zostało zrobione przez Instytut Ochrony Środowiska. "Za kilka tygodni będzie poddany ocenie społecznej i wówczas tzw. ekolodzy będą mogli wnieść do niego swoje uwagi" - zaznaczył Edward Siarka.

Podobne prawo - jak stwierdził w rozmowie z dziennikiem - będą miały też m.in. lokalne społeczności czy jednostki samorządu terytorialnego. "Po tych konsultacjach plan będzie omawiany z UNESCO, który go zatwierdzi lub tego odmówi" - wyjaśnił.

Siarka wskazał, że w ciągu najbliższych dni minister klimatu i środowiska Anna Moskwa powoła pełnomocnika do spraw Puszczy Białowieskiej. "Będzie to osoba z Podlasia (...), która zna realia Puszczy" - poinformował. Dodał, że do zadań pełnomocnika będzie należało reprezentowanie interesów Puszczy w kontaktach z innymi instytucjami, w tym z UNESCO, a zwłaszcza z lokalnymi społecznościami.

W ocenie Siarki, "organizacje tzw. ekologów kłamią". "Puszcza jest chroniona. Na wszystkich jej obszarach, nawet tam, gdzie dopuszczone są pewne elementy gospodarki leśnej, wszystkie 100-letnie drzewostany są chronione" - zapewnił wiceszef MKiŚ.

