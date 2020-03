Wiceminister Kowalski chce przywrócenia ruchu PKP na linii Racibórz-Głubczyce

Przedstawiciel władz Raciborza złożył w opolskim urzędzie marszałkowskim projekt porozumienia samorządów zainteresowanych przywróceniem połączenia kolejowego na trasie Racibórz-Głubczyce. Koszt inwestycji jest szacowany na 200 mln złotych.

W poniedziałek przedstawiciel władz Raciborza przekazał kopie porozumienia samorządów z pogranicza województw opolskiego i śląskiego, które są zainteresowane przywróceniem kolejowego połączenia osobowego i towarowego na linii Racibórz-Głubczyce. Projekt, którego koszt jest szacowany na około 200 mln złotych, ma być finansowany w ramach programu Kolej Plus, który przewiduje ze strony samorządu 15 proc. udział w inwestycji.

Janusz Kowalski, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, wypowiedział się w tej sprawie na konferencji prasowej przed siedzibą marszałka województwa opolskiego. Zdaniem Kowalskiego, projekt ma szanse na realizację dzięki programowi Kolej Plus i Regionalnym Programom Operacyjnym.

"Przywrócenie ruchu pasażerskiego na linii Racibórz - Głubczyce jest dla mnie priorytetem. Odtworzone połączenie zapewni możliwość komunikacji dla dziesiątek tysięcy mieszkańców. Pozytywnie wpłynie na rozwój miejsc pracy" - powiedział wiceminister Kowalski. Zdaniem wiceministra, dzięki pozytywnemu nastawieniu władz samorządowych województwa, możliwe jest wspólne działanie na rzecz mieszkańców dwóch województw, ponad podziałami politycznymi. Kowalski przypomniał, że dworzec kolejowy w Głubczycach został zamknięty 20 lat temu, przez co tysiące mieszkańców tej części województwa jest wykluczona komunikacyjnie.

Jak poinformował Mirosław Siemieniec z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., powiat głubczycki jest jedynym powiatem na Opolszczyźnie, który nie ma połączeń kolejowych. Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej Plus może być wykorzystany do przywrócenia połączenia kolejowego Racławice Śląskie - Głubczyce - Racibórz. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzą prace przygotowawcze do uruchomienia tego programu. Możliwe będzie finansowanie prac projektowych oraz robót budowlanych obejmujących linie kolejowe. Według programu 85 proc. kosztów będzie pokryte ze środków budżetu państwa, a 15 proc. ze środków jednostek samorządu terytorialnego.