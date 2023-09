Wiceminister Kowalski: nie pozwolimy, żeby w interesie korporacji z Niemiec i Holandii ukraińskie zboże zalewało nasz rynek

Nie pozwolimy, żeby w interesie korporacji z Niemiec i Holandii ukraińskie zboże zalewało nasz rynek - powiedział w środę na konferencji prasowej w Opolu wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski. Jak dodał, rząd jest gotów do przedłużenia embarga na import zbóż z Ukrainy.

"Nie pozwolimy na to, żeby zboże, w interesie korporacji z Niemiec i Holandii, które wyprowadzają produkcję z żywności z Unii Europejskiej na Ukrainę, by stamtąd bezcłowo sprowadzać ją do UE zarabiając na tym miliardy, zalewało polski rynek, szkodząc polskim rolnikom. (...) Dzisiaj polscy rolnicy mogą spać spokojnie. Jesteśmy przygotowani do przedłużenia embarga na zboża z Ukrainy na kolejne miesiące" - powiedział Kowalski, który jednocześnie opowiedział się za poszerzeniem listy m.in. o owoce miękkie.

Kowalski poinformował też, że tranzyt zbóż przez Polskę nie jest utrudniony, i - według niego - rozwiązanie to dobrze się sprawdza.

Odnosząc się do zapowiedzi władz Ukrainy, które zamierzają zaskarżyć decyzję Polski do WTO, Kowalski zapewnił, że Polska jest do tego przygotowana i z pewnością wygra przed międzynarodowym arbitrażem.

"Chciałbym przypomnieć, że w 2016 r. byłem organizatorem zespołu prawników, który wygrał przed międzynarodowym sądem 1,5 miliarda dolarów od Gazpromu. Ufam, że Ukraina zejdzie z konfrontacyjnego kursu. (...) I tak ten spór wygramy, bo Polska ma doskonałych prawników. Polska pomaga Ukrainie. Tranzyt ukraińskich zbóż przez Polskę rośnie" - powiedział wiceminister.

Pytany o ocenę wizyty lidera Agrounii Michała Kołodziejczaka w instytucjach unijnych, Kowalski powiedział, że Kołodziejczak zamiast wspomagać interesy polskich rolników, atakuje polskiego komisarza. "Dzisiaj to Europejska Partia Ludowa odpowiada za ataki na polskie rolnictwo. Apeluję do PSL i KO, że jeżeli nie potrafi w KE i Parlamencie Europejskim wspierać polskich interesów, to niech przynajmniej milczy" - powiedział Kowalski.

Wiceminister poinformował, że do czerwca tego roku z Polski wyeksportowano 4 mln ton zboża, dzięki czemu w magazynach i elewatorach powinno być miejsce na zboże dostarczane przez polskich rolników.

