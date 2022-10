Wiceminister Kowalski o pomyśle repolonizacji Żabki: to bardzo poważny pomysł

To jest bardzo poważny pomysł, na pewno byłoby więcej produktów w sieciach, które są dziś pod władztwem zagranicznych koncernów - stwierdził w piątek wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Janusz Kowalski, pytany o plany ewentualnego upaństwowienia sieci Żabka.

Kowalski pytany w piątek w radiu RMF FM, o to czy sieć sklepów Żabka będzie znacjonalizowana, czy to tylko o luźna wypowiedź prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, wskazał: "Jestem zdecydowanie na tak. Polska Żabka, polski Lidl, polska Biedronka - jestem za repolonizacją".

Zdaniem wiceszefa resortu rolnictwa, pełnomocnika rządu ds. przetwórstwa i rozwoju rynków rolnych, przejęcie sieci "to dobra informacja dla polskich konsumentów, a szczególnie rolników".

Jak stwierdził wiceminister, "na pewno byłoby więcej produktów w tych sieciach, które są dzisiaj pod władztwem zagranicznych koncernów". Dodał, że ma nadzieję, że takie negocjacje będą się toczyć. "My do niczego nie zmuszamy, w sposób oczywisty, skutecznie repolonizujemy" - zaznaczył Kowalski.

Pytany czy repolonizacja Żabki to poważny pomysł, odpowiedział: "To jest bardzo poważny pomysł".

Według Kowalskiego największym problemem, jeśli chodzi o np. o rolników indywidualnych, którzy produkują różne przetwory, różne produkty i nie mogą tego sprzedać polskim sieciom jest dostęp do rynku detalicznego. "Żabka byłaby dobrym pomysłem na to, żeby z przemysłu rolno-spożywczego polskie produkty trafiały nie do pośredników zagranicznych, tylko bezpośrednio do polskich producentów i polskich sieci."

"Polski kapitał zawsze jest lepszy niż zagraniczny" - powiedział Kowalski.

W czwartek prezes PKN Orlen Daniel Obajtek informował, że PKN Orlen nie prowadzi rozmów i nie ma żadnych planów zakupu sieci Żabka. Skomentował w ten sposób pojawiające się spekulacje, że Orlen może znajdować się wśród podmiotów potencjalnie zainteresowanych przejęciem Żabki od amerykańskiego funduszu CVC.

W środę prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział w Puławach m.in., że wśród zadań, które deklarował PiS "było +odbijanie+ tych najbardziej strategicznych części naszej gospodarki z rąk kapitału zagranicznego i w ogromniej mierze nam się to udało". Dodał, że ten proces "w dalszym ciągu postępuje". "W tej chwili jest już chyba podjęta decyzja, że te sieci elektryczne linii kolejowych, duże przedsiębiorstwo i mające też dużą sieć przekazu energii elektrycznej, zostanie w bardzo krótkim czasie odkupione, właśnie od jednego z funduszy amerykańskich. Ten sam fundusz (CVC Capital Partners - PAP) jest właścicielem Żabki. Te sklepy Żabki też być może zostaną odkupione" - powiedział.

