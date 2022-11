Wiceminister Małecki: rodzime rozwiązania cyfrowe pozwalają rozwijać suwerenność cybernetyczną

Cyberatak na urząd może wzbudzić poczucie zagrożenia i zniechęcać do usług cyfrowych. W sytuacji zagrożenia wojennego rodzime rozwiązania cyfrowe są szczególnie ważne, bo pozwalają rozwijać suwerenność cybernetyczną - stwierdził w rozmowie z PAP wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki.

Wiceminister Małecki wskazał w rozmowie z PAP, że w ciągu ostatnich dwóch lat liczba ataków hakerskich zarówno na konta osób prywatnych, jak i firm oraz instytucji publicznych zwiększyła się wielokrotnie. Wynika to m.in. ze wzrostu napięć na arenie międzynarodowej oraz wymuszonego przez pandemię COVID-19 przeniesienia dużych obszarów działalności biznesowej i usługowej do sieci. Ocenił, że od cyfryzacji nie ma odwrotu, dlatego tak ważne są zabezpieczenia zarówno prywatnych komputerów, jak i systemów firmowych czy państwowych.

Według Małeckiego zjawiskiem pozytywnym jest przy tym wzrost świadomości społecznej. Jak zauważył, rośnie liczba użytkowników, którzy wiedzą, jakie znaczenie ma np. aktualizowanie systemu operacyjnego, zmienianie haseł czy unikanie klikania w przysłane przez nieznajomych linki. Taka ostrożność - jak dodał - jest niezbędna zwłaszcza w przypadku podmiotów gospodarczych i administracji.

"Atak hakerski może pozbawić spółkę środków, osłabić markę, a ataki na urzędy powodują poczucie zagrożenia wśród obywateli, niepokoje społeczne, zniechęcają do korzystania z cyfrowych usług" - podkreślił wiceszef MAP.

W ocenie Małeckiego bardzo istotną rolę w tworzeniu rozwiązań antyhakerskich mają polskie firmy. "W sytuacji zagrożenia wojennego rodzime rozwiązania cyfrowe są dla nas szczególnie ważne, bo pozwalają rozwijać Polsce suwerenność cybernetyczną, zapewniają obywatelom i przedsiębiorcom wolność i bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni" - stwierdził.

Podkreślił, że kontrolowana od 2017 roku przez Skarb Państwa spółka Exatel opracowała już system ochrony przed atakami DDoS TAMA, a obecnie konsorcjum Exatel i Gaz-System wraz z Politechniką Rzeszowską pracuje nad autorskim systemem, który ma zabezpieczyć polską infrastrukturę krytyczną. Projekt o wartości 36 mln zł jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Według wiceministra aktywów państwowych tworzenie własnych rozwiązań ma krytyczne znaczenie również dlatego, że Polska stoi obecnie w przededniu przemysłowej rewolucji 5G. Technologia ta ma się wiązać z rozwojem cyfryzacji naszego życia codziennego, gospodarki i administracji.

"Nie mieliśmy szans, jako Polacy, aktywnie partycypować w poprzednich rewolucjach przemysłowych, takich jak powstanie maszyny parowej, elektryczności czy rewolucji komputerów, bo Polska albo była pod zaborami, albo w niewoli komunizmu. Teraz mamy szanse na równych prawach uczestniczyć w rewolucji tworzącej Przemysł 4.0" - stwierdził Maciej Małecki.

"Jako wiceminister aktywów państwowych nadzorujący Exatel, najbardziej bym chciał, żeby pasmo 700 MHz było zagospodarowane z dominującą rolą Exatela jako narodowego operatora w zakresie bezpieczeństwa" - dodał.

Wiceszef MAP wyjaśnił, że chodzi o to, by polskie spółki były liderami danych łańcuchów technologicznych, a nie jedynie użytkownikami gotowych rozwiązań czy poddostawcami niższych kategorii. Sprecyzował ponadto, że wybór państwowej firmy jako głównego operatora w paśmie 700 MHz gwarantuje pokrycie siecią 5G równomiernie terytorium całego kraju, co daje równe szanse rozwoju oraz prowadzenia biznesu zarówno w dużych miastach, jak i w małych miejscowościach oraz na wsi.

Pytany, kiedy ruszy proces budowy nowego systemu, powiedział, że to zależy od terminu wejścia w życie nowelizacji Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, bez której nie ruszy aukcja częstotliwości na użytek sieci 5G. Zaznaczył, że "jest to trudna i rozległa nowelizacja ustawy, kompleksowo rozwijająca system cyberbezpieczeństwa w Polsce".

Projekt noweli ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC) zakłada m.in, że zostanie desygnowany operator strategicznej sieci bezpieczeństwa (OSSB), który będzie świadczył usługi telekomunikacyjne służbom mundurowym, ratunkowym oraz podmiotom infrastruktury krytycznej.

Prace nad nowelizacją ustawy trwają od września 2020 r.

