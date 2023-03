Wiceminister Marcin Horała: troska o człowieka jest dla nas zawsze na pierwszym miejscu

Troska o człowieka jest dla nas zawsze na pierwszym miejscu. Udowodniliśmy, że to nie są tylko słowa – powiedział podczas spotkania wyborczego w Gdyni wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała.

W sobotę w Sali Koncertowej Zarządu Morskiego Portu Gdynia odbyło się spotkanie wyborcze polityków i samorządowców związanych z PiS oraz zwolenników partii z wiceministrem funduszy i polityki regionalnej, posłem z Pomorza Marcinem Horałą. Spotkanie poświęcono rozwojowi polskiej gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem województwa pomorskiego.

Horała powiedział, że obecnie jesteśmy po kilku latach, które dla gospodarki były szczególnie trudne, m.in. przez pandemię i wojnę w Ukrainie. Minister dodał, że najbardziej dotykają Polaków inflacja i wzrost cen.

"Ceny rosną w całej Europie. Rosną ceny surowców. Co za tym idzie wzrosły ceny właściwie wszystkich towarów, dóbr i usług, które na co dzień kupujemy. Ale nadal mimo tej trudnej sytuacji Polska utrzymała wzrost gospodarczy. Nadal Polska jest krajem, który ma jeden z najniższych wskaźników bezrobocia w Europie" - powiedział Horała.

Stwierdził, że mimo tych kryzysów Polsce udało się przejść przez nie suchą stopą i obronną ręką.

"Ostatnie lata, patrząc szerzej, to czas nadrabiania przez Polskę zaległości i gonienia tej średniej europejskiej" - tłumaczył wiceminister i dodał, że nasz poziom PKB jest dużo powyżej tego z czasu pandemii.

Horała podkreślił też, że Polska ma wszelkie możliwości, żeby ten trend kontynuować, ale nie będzie to już takie proste, bo trzeba zmienić strukturę wzrostu gospodarczego. Minister powiedział też, że pod rządami Zjednoczonej Prawicy doszło do zmiany modelu wzrostu gospodarczego. Podkreślił też, że dla jego partii ważniejsze od wskaźników ekonomicznych jest "to, jak żyje się Polakom".

"Jak mogą sobie radzić z zakupami? Jak mogą sobie radzić z opłatami? (...) Ta troska o człowieka jest dla nas zawsze na pierwszym miejscu. Udowodniliśmy, że to nie są tylko słowa. Program Rodzina 500 Plus, to przecież jest nudno, jak o tym się mówi. A jeszcze parę lat temu to nie była taka oczywistość. Wszyscy mówili, że pieniędzy nie ma i nie będzie. Że to są puste obietnice" - mówił Horała i podkreślił, że rząd PiS dotrzymuje obietnic.

Wiceminister dodał, że udało się uruchomić dodatkowe wydatki budżetowe, dodatkowe koszty budżetowe i jednocześnie utrzymać niski poziom zadłużenia państwa i całego sektora finansów publicznych poniżej średniej europejskiej. Wspomniał przy tym o załataniu dziury vatowskiej przez rząd PiS, która według Horały wynosi obecnie 4 proc.

