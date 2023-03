Wiceminister Ozdoba: państwo polskie ukróciło nielegalny import odpadów

Państwo polskie ukróciło zdecydowanie nielegalny import odpadów, szara strefa się zmniejszyła - poinformował w czwartek w Lublinie wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba, odnosząc się do zmian legislacyjnych ws. przestępczości środowiskowej.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Wiceszef resortu klimatu i środowiska uczestniczył w czwartek w inauguracji działania Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej w strukturach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie, który - jak podał - jest już 10. takim ośrodkiem w Polsce. "Inspekcja Ochrony Środowiska ma już inne oblicze niż jeszcze kilka lat temu. Dzisiaj inspektorzy nie muszą powiadamiać podmiotów o tym, że będą kontrolować 7 dni wcześniej (…). Dzisiaj inspektorzy działają. można powiedzieć, prawie jak quasi policja" - stwierdził Ozdoba.

Zwrócił uwagę, że w ostatnich latach wprowadzono wiele nowych rozwiązań mających na celu zwalczanie przestępczości środowiskowej. Wymienił m.in. nowelizację Kodeksu karnego w zakresie podniesienia granic odpowiedzialności karnej za nielegalny wwóz odpadów do Polski. "Jeśli ktoś dzisiaj chciałby przywieść do Polski nielegalne odpady np. niebezpieczne, to będzie mu groziła kara pozbawienia wolności do 12 lat. Kiedyś praktycznie wszyscy dostawali wyrok w zawiasach. Dzisiaj już tak nie jest. Podniesienie dolnej granicy spowodowało, że tylko i wyłącznie twarde więzienie jest odpowiedzią państwa silnego, które nie toleruje patologii środowiskowej" - podkreślił wiceszef MKiŚ.

W jego ocenie, zaostrzenie kar, w połączeniu z funkcjonowaniem wojewódzkich wydziałów zwalczania przestępczości środowiskowej ma spowodować "efekt mrożący". Ozdoba stwierdził, że po kilku latach od reformy wprowadzającej nowe przepisy, statystyka pokazuje, że "państwo polskie ukróciło zdecydowanie nielegalny import odpadów". "Szara strefa się zmniejszyła. Liczba pożarów dzisiaj nie stanowi już tak gigantycznej skali, jak jeszcze kilka lat temu" - dodał.

Nawiązując do objęcia rok temu systemem SENT (teleinformatyczny system monitorowania przewozu towarów - PAP) również przewozu odpadów poinformował, że w tym czasie przeprowadzono "kilkadziesiąt tysięcy kontroli; kilkaset kontroli, które powodują zawracanie takich transportów". "Jesteśmy dzisiaj w czołówce krajów europejskich o najsilniejszym, najmocniejszym prawie jeśli chodzi o zwalczanie przestępczości środowiskowej" - ocenił Ozdoba podkreślając, że skończono z tolerowaniem jakichkolwiek aspektów niszczenia środowiska.

Obecny na konferencji prasowej w Lublinie Główny Inspektor Ochrony Środowiska Krzysztof Gołębiewski zaznaczył, że inspektorzy starają się być coraz bardziej skuteczni zarówno pod względem prewencyjnym, jak i identyfikacji przestępców. "Od dwóch lat jesteśmy stałym elementem kontroli drogowych wykonywanych przez Inspekcję Transportu Drogowego i Krajową Administrację Skarbową. Wspólnie z funkcjonariuszami kontrolujemy transporty odpadów tak, żeby już na etapie transportu wyłapywać tych, którzy starają się w sposób nielegalny zagospodarować odpady, przewieźć je w celu porzucenia np. w lasach czy wyrobiskach" - przypomniał Gołębiewski.

Dodał, że inspekcja wykorzystuje w swoich codziennych działaniach nowoczesne technologie w walce z przestępcami środowiskowymi. Mówił m.in. o dronach, fotopułapkach i innych urządzeniach do rejestrowania obrazu i dźwięku.

Wiceminister aktywów państwowych Jan Kanthak zwrócił uwagę na położenie Lubelszczyzny, która - jak wskazał - jako region przygraniczny jest bardzo narażona na import śmieci zza wschodniej granicy. "Profesjonalna kadra, która będzie ścigała tego typu przestępstwa, jest niezwykle potrzebna (…). Przestępstwa przeciwko środowisku wymierzone są nie tylko wobec naszych przyrodniczych walorów, ale też jako mogące zagrażać naszemu życiu lub zdrowiu" - powiedział.

Z kolei wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski podkreślił znaczenie wprowadzonych przepisów w tej kwestii, jak i ich skuteczne egzekwowanie. "To jest rzeczywiście jeden z najbardziej niebezpiecznych - z punktu widzenia zagrożeń - rodzajów przestępczości. To jest przestępczość zorganizowana, wymagająca w związku z tym również kompleksowego i zorganizowanego podejścia" - dodał Romanowski.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl