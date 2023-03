Wiceminister Ozdoba: Polska przestała być śmietniskiem Europy (aktualizacja)

Dzięki systemowi SENT w transgranicznym transporcie odpadów, Polska przestała być śmietniskiem Europy - podkreślił w poniedziałek wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. Poinformował, że przeprowadzono ponad 17 tys. kontroli przewozu odpadów; w 840 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości.

SENT to teleinformatyczny system monitorowania przewozu towarów wrażliwych utworzony przez Krajową Administrację Skarbową. Dotyczy on np. alkoholu, suszu tytoniowego czy paliwa. W systemie tym monitorowany jest: przewóz i obrót towarów rozpoczynający się i kończący się na terytorium Polski oraz poza terytorium Polski; przewóz i obrót towarów rozpoczynający się i kończący się poza terytorium naszego kraju; przewóz towarów rozpoczynający się poza naszym terytorium i kończący się na terytorium Polski. Od 22 lutego 2022 r. systemem SENT objęto przewóz dwóch nowych grup towarów - rozpuszczalników i rozcieńczalników oraz odpadów.

Wiceminister Jacek Ozdoba ocenił podczas poniedziałkowej konferencji, że system SENT to "realne uszczelnienie granic Polski w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów". Dodał, że chodzi o zwalczanie przestępczości, polegającej na nielegalnym wwozie odpadów do kraju.

Ozdoba zauważył, że od startu SENT liczba przeprowadzonych kontroli dot. odpadów w ciągu roku "była gigantyczna" i dzięki tym działaniom "Polska przestała być śmietniskiem Europy".

Przedstawiciel MKiŚ poinformował, że w ub.r. liczba zgłoszeń przewozu odpadów sięgała ponad 130 tys. Przeprowadzono też ponad 17 tys. kontroli przewozu odpadów, w 840 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości.

Wiceszef resortu klimatu i środowiska przypomniał, że podwyższono też dolne i górne "widełki" kar za przestępstwa środowiskowe, w tym np. za nielegalny transport czy składowanie odpadów. Podkreślił, że przykładowo za nielegalny import odpadów innych niż niebezpieczne grozi do 10 lat pozbawienia wolności, a w przypadku odpadów niebezpiecznych jest to do 12 lat. Dodał, że za przestępstwa "odpadowe" grożą też wysokie kary finansowe, które można nałożyć na indywidualne osoby czy podmioty zbiorowe.

Według Ozdoby zaostrzenie przepisów Kodeksu karnego oraz objęcie odpadów systemem SENT ma wywołać tzw. efekt mrożący. Podkreślił, że dotychczasowe działania doprowadziły do zmniejszenia szarej strefy w odpadach. "Jesteśmy w awangardzie unijnych krajów pod względem walki z przestępcami środowiskowymi (...). Jesteśmy obecnie w zupełnie innym miejscu jeśli chodzi o walkę z importowaniem odpadów" - zaznaczył.

Uczestniczący w konferencji zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej Mariusz Gojny wyjaśnił, że objęcie odpadów SENT-em powoduje, iż kontrola transportu prowadzona jest w czasie rzeczywistym. Sprawdzane są dane zawarte w zgłoszeniach z faktycznie przewożonym towarem, weryfikowana jest również dokumentacja towarzysząca.

Gojny dodał, że w kontrole na drogach zaangażowani są funkcjonariusze KAS, policji, straży granicznej oraz Inspekcji Transportu Drogowego. Zwrócił uwagę, że system SENT zabezpiecza interesy Skarbu Państwa i wpływa na uszczelnienie sytemu podatkowego; chodzi również o przejrzystość transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska Krzysztof Gołębiewski dodał, że w kontrolach biorą udział również inspektorzy ochrony środowiska. Poinformował, że Inspekcja wykonała blisko 6 tys. dodatkowych kontroli związanych z transportem odpadów.

