Wiceminister Piechowiak: najważniejsze w czasie pandemii jest wsparcie inwestycji

Najważniejsze w czasie pandemii jest wsparcie inwestycji - ocenił w rozmowie z PAP wiceszef Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii, pełnomocnik ds. inwestycji zagranicznych Grzegorz Piechowiak. Dodał, że dlatego największy nacisk chce położyć na pozyskiwanie inwestorów.

Jak podkreślił Piechowiak, na tle Europy, polska gospodarka "trzyma się dosyć dobrze", jesteśmy państwem przewidywalnym i stabilnym gospodarczo. Jak mówił, to nasze atuty, dzięki nim "możemy się spodziewać, że już po zakończeniu pandemii wielu inwestorów zagranicznych nadal będzie wybierać Polskę jako miejsce lokowania kapitału".

W ocenie wiceministra najważniejsze w sytuacji pandemicznej, "a potem postpandemicznej jest wzmocnienie i rozwój inwestycji". "Największy nacisk chciałbym położyć na pozyskiwanie nowych inwestorów. W tym kontekście zależy mi też na utrzymywaniu dobrych relacji z samorządami, które odpowiadają za przygotowanie terenu pod inwestycje, a ich oferta w tym zakresie będzie bardzo duża" - zaznaczył.

Wiceminister powiedział, że to oznacza również większy wybór najlepszych lokalizacji dla inwestorów. Wskazał też na konieczność zrównoważonego rozwoju inwestycji w całej Polsce - nie tylko na południu i zachodzie, ale też w części wschodniej. "Mamy coraz lepsze sieci dróg, teraz potrzebne są oferty z tego regionu. Jestem przekonany, że wówczas większość inwestorów będzie wybierać także tę część Polski" - ocenił.

Piechowiak mówił, że z uwagi na ograniczenia spowodowane pandemią, utrudniony jest bezpośredni kontakt z inwestorami zagranicznymi. "Obecnie odbywa się to dzięki kontaktom na poziomie dyplomatycznym. Mam już kilka sygnałów od ambasadorów, którzy chcą porozmawiać o inwestycjach firm z ich krajów w Polsce" - stwierdził. "Gdy wróci normalność, zaczniemy jeszcze mocniej promować Polskę poza jej granicami" - dodał.

"Pomimo pandemii inwestycji w Polsce nie było mało, a przed nami kolejne. Prowadzimy rozmowy m.in. ws. kontraktów o dużym potencjale finansowym" - poinformował. Zwrócił uwagę, że dotąd Polska cieszyła się dużym zainteresowaniem głównie inwestorów amerykańskich i niemieckich. "Coraz częściej w gronie potencjalnych inwestorów pojawia się też Korea Płd. i Japonia" - dodał.

Wiceszefowi MRPiT zależy też na małych i średnich przedsiębiorstwach, które, jak zaznaczył, "są solą polskiej gospodarki". "Stwarzanie im możliwości do inwestowania jest dla mnie równie ważne" - podkreślił. Przypomniał, że w MRPiT trwają prace nad kolejnymi ułatwieniami, np. w ramach nowelizacji Programu grantowego (Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej). Jego celem jest ułatwienie dostępu do bezpośredniego wsparcia gotówkowego małym i średnim firmom, a także obniżenie progów wejścia do specjalnych stref ekonomicznych, aby ułatwić firmom uzyskanie zwolnienia, a następnie przeprowadzenie reinwestycji.

Wiceminister Piechowiak, który sprawuje funkcję sekretarza stanu oraz pełnomocnika rządu ds. inwestycji zagranicznych od 19 stycznia br., w MRPiT nadzoruje m.in. kwestie Specjalnych Stref Ekonomicznych oraz pracę 24 jednostek podległych resortowi, takich jak Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) czy Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). W jego gestii są też granty rządowe dotyczące wsparcia gotówkowego dla firm, w ramach programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Podlega mu też ponad 1,5 tys. fundacji.