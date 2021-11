Wiceminister Przydacz: autorytarny reżim używa ludzi jako narzędzia do destabilizacji granicy UE

Po raz pierwszy we współczesnej historii autorytarny reżim używa ludzi, jako narzędzia do destabilizacji granicy UE – powiedział wiceszef MSZ Marcin Przydacz w wywiadzie dla CNN odnosząc się do sytuacji na polsko-białoruskiej granicy.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zamieściło na Twitterze fragment wywiadu, jaki wiceszef MSZ Marcin Przydacz udzielił w poniedziałek wieczorem stacji CNN.

Przydacz powiedział w nim m.in., że przybywający na granicę polsko-białoruską migranci są głównie z Iraku i częściowo z Afganistanu. Jak tłumaczył, przybywają oni do Mińska, gdzie dostają wizę białoruską, zakwaterowanie w hotelu, transport w kierunku granicy z UE i zapewnienie od reżimu Alaksandra Łukaszenki, że to wszystko robią legalnie. "Co najgorsze, imigranci płacą za to wszystko dużo pieniędzy białoruskiemu reżimowi" - podkreślił Przydacz.

"Po raz pierwszy we współczesnej historii, autorytarny reżim używa ludzi jako narzędzia do destabilizacji granicy UE" - powiedział wiceminister. Jak dodał, jest to "odpowiedź i zemsta" za wspólną decyzję o sankcjonowaniu reżimu Łukaszenki.

MSZ podkreśliło w swoim wpisie na Twitterze, że "wszystkie osoby i podmioty zaangażowane w ten odrażający atak hybrydowy muszą zostać natychmiast objęte sankcjami".

W związku z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej od wtorku, od godz. 7 rano, zawieszony zostanie ruch graniczny na drogowym przejściu w Kuźnicy Białostockiej, zarówno osobowy jak i towarowy - poinformowała Straż Graniczna. Chorąży SG Michał Tokarczyk z sekcji prasowej Komendy Głównej Straży Granicznej, przekazał PAP, że przejście w Kuźnicy będzie zamknięte do odwołania.

W poniedziałek rano media obiegła informacja o dużej grupie migrantów, która planuje przekroczyć granicę Białorusi z Polską. Migranci znajdują się obecnie w okolicach Kuźnicy, gdzie rozbili obóz. Pilnują ich służby białoruskie.

Resort obrony narodowej poinformował po południu, że służbom MSWiA i żołnierzom udało się zatrzymać pierwszą masową próbę sforsowania granicy.

Od wiosny gwałtownie wzrosła liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy Białorusi z Litwą, Łotwą i Polską przez migrantów z krajów Bliskiego Wschodu, Afryki i innych regionów. UE i państwa członkowskie uważają, że to efekt celowych działań reżimu Alaksandra Łukaszenki, który instrumentalnie wykorzystuje migrantów, w odpowiedzi na sankcje.

Od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 30 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. W ostatnim czasie dochodziło do prób siłowego wejścia na terytorium Polski przez cudzoziemców grupowanych przez białoruskie służby pod granicą, a także do prowokacji ze strony tych służb.

Od 2 września w związku z presją migracyjną w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego przylegających do granicy z Białorusią obowiązuje stan wyjątkowy. Na odcinku granicy z Białorusią w ciągu pierwszego półrocza 2022 roku ma powstać zapora.

