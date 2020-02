Wiceminister Puda: wspieramy procesy restrukturyzacyjne i adaptacyjne w Śląskiem

Woj. śląskie zmaga się z trudnościami o charakterze restrukturyzacyjnym i adaptacyjnym, przez co wymaga szczególnego zainteresowania państwa. Resort funduszy i polityki regionalnej wspiera zmianę profilu regionu poprzez dbałość o dziedzictwo kulturowe.

Zapewnił o tym w czwartek w Sejmie wiceminister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda, odpowiadając na pytanie posła PiS Waldemara Andzela o możliwości wsparcia renowacji średniowiecznego zamku w Będzinie ze środków Unii Europejskiej.

"Woj. śląskie zostało wskazane w krajowych dokumentach strategicznych - przede wszystkim w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - jako obszar strategicznej interwencji polityki regionalnej. Region ten zmaga się z trudnościami o charakterze restrukturyzacyjnym i adaptacyjnym, stąd wymaga szczegółowego zainteresowania polityki państwa" - powiedział wiceminister.

Dodał, że jednym z kluczowych celów jest dążenie do kompleksowej zmiany profilu woj. śląskiego. "Oprócz działań niezbędnych w sferze gospodarczej, niezwykle potrzebny jest wysiłek zmierzający do ukazania wszystkich cennych zasobów dziedzictwa kulturowego całego regionu" - podkreślił Grzegorz Puda.

Za jeden z najważniejszych elementów dziedzictwa uznał zamki i ich pozostałości, w tym zamek w Będzinie. "Jako wiceminister funduszy i polityki regionalnej jestem wielkim zwolennikiem wsparcia zabytków dziedzictwa kulturowego w woj. śląskim - w tym jego cennych zamków - i wspieramy podejmowane przez ministra kultury i dziedzictwa wysiłki w tym zakresie" - zapewnił.

Dodał, że jednym z zadań ministerstwa funduszy i polityki regionalnej na rzecz wzmacniania konkurencyjnej pozycji regionu są działania na rzecz przywrócenia tych zabytków społecznościom lokalnym i turystom. Wskazał, że najlepiej, by instytucje zarządzające zabytkami miały długoterminowe plany rozwoju zabytku, a także, że warto łączyć je w tematyczne szlaki historyczno-kulturowe, by w ten sposób wzmacniać atrakcyjność całego regionu. "Kultura to nie tylko wydatek, to olbrzymia inwestycja" - podsumował Grzegorz Puda.