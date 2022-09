Wiceminister Pyzik: producenci warzyw pod osłonami otrzymają węgiel z puli dla rolnictwa

Producenci warzyw pod osłonami otrzymają węgiel z puli 600 tys. ton przeznaczonej dla rolnictwa - powiedział w czwartek wiceminister aktywów państwowych Piotr Pyzik.

Wiceszef MAP, odpowiadając w Sejmie na pytania bieżące wskazał, że producenci warzyw czy kwiatów pod osłonami, którzy zwrócą się do Polskiej Grupy Górniczej otrzymają węgiel lub miał węglowy z puli, którą ministerstwo przeznaczyło dla producentów rolnych. Przypomniał, że jest to ok. 600 tys. ton. Pytany o to, w jaki sposób będzie zorganizowana dystrybucja opału i po jakich cenach będzie on sprzedawany rolnikom, Pyzik wskazał, że procedura jest ustalana i "będzie w najbliższych dniach".

Wiceminister wskazał też, że trwają prace nad możliwością zwiększenia wydobycia węgla w Polsce, ale - jak zaznaczył - w tej sprawie potrzebna jest wskazanie Komisji Europejskiej. Zaznaczył, że rząd mógłby podjąć działania w tym celu, ale inwestycje w zwiększenie efektywności kopalni są kosztowe, a efekty byłyby widoczne dopiero po kilku latach. "Dlatego potrzebna jest decyzja KE" - podkreślił.

Już podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu minister rolnictwa Henryk Kowalczyk informował PAP, że resort rolnictwa przygotowuje rozwiązania, które mają pozwolić na szybsze kupno i dostarczanie węgla dla rolników produkujących w szklarniach.

"Rozmawiałem z premierem Sasinem i pojawiła się możliwość przekazania 600 tys. ton węgla rolnikom. Ta pula być przeznaczona przede wszystkim dla produkcji rolnej w szklarniach oraz tunelach foliowych" - powiedział w środę PAP wicepremier Henryk Kowalczyk.

W środę wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin przekazał na Twitterze, że polecił Polskiej Grupie Górniczej (PGG) "skierowanie 600 tys. ton węgla dla polskich rolników". "Jesteśmy zgodni, że w obliczu kryzysu energetycznego trzeba podejmować trudne i odpowiedzialne decyzje" - relacjonował Sasin po rozmowie z szefem resortu rolnictwa.

