Wiceminister rolnictwa: będziemy bronić tradycyjnych wartości żywieniowych

Będziemy bronić tradycyjnych wartości żywieniowych i wolności wyboru jedzenia - zapewnił w piątek rano wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Ciecióra w Polskim Radiu Łódź.

Zdaniem wiceministra publiczna dyskusja o jedzeniu owadów lub włączeniu ich do masowego żywienia w postaci przetworzonej w Unii Europejskiej to początek "walki, wojny żywieniowej". "Próbuje się zmieniać trendy. Myślę, że ta debata jest dopiero przed nami" - powiedział Krzysztof Ciecióra w piątkowym porannym programie Polskiego Radia Łódź.

Wiceszef MRiRW zaznaczył, że spodziewa się raczej agresywnej kampanii na rzecz spożywania owadów i produktów z nich zrobionych. "Wywrócenie wartości, jeśli chodzi o dietetykę na Zachodzie staje się już poważnym elementem dyskusji" - zwrócił uwagę.

Na pytanie, jakie będzie stanowisko rządu w sprawie, polityk odpowiedział, że Rada Ministrów krytycznie ocenia rozwiązania dietetyczne związane m.in. z wykorzystaniem mączki z owadów do produkcji żywności. "My oczywiście nie zgadzamy się na te zamienniki. Nie zgadzamy się, aby ktoś nam dyktował, co mamy jeść i ile mamy jeść" - podkreślił Ciecióra. "Będziemy stać na straży tradycyjnych wartości żywieniowych a przede wszystkim wolności wyboru" - dodał.

Wiceminister powiedział też, że nie będzie zakazu jedzenia produktów z owadów, ale na sklepowych półkach produkty z nich muszą być dokładnie oznaczone.

