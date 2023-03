Wiceminister rolnictwa: czekamy na kolejną transzę wsparcia unijnego

Pomoc unijna w kwocie 30 mln euro z rezerwy kryzysowej została przyznana, czekamy na kolejną transzę 30 mln euro wsparcia dla producentów zbóż – przekazała w Polskim Radiu 24 wiceminister rolnictwa Anna Gembicka. Zapowiedziała rozmowy z innymi branżami rolnymi, które poniosły straty z powodu wojny.

Wiceszefowa MRiRW w czwartek w Polskim Radiu 24 była pytana o problem ze zbożem z Ukrainy, którego podaż spowodowała spadek cen w skupach. Jak wskazała, jest to efektem wojny, która trwa i raczej szybko się nie skończy. "Dlatego trzeba się przygotować na rozwiązania systemowe, jak rozbudowa portów, czy uproszczeń w zakresie budowy biogazowni i wykorzystania komponentów biopaliw w paliwach" - powiedziała.

Gembicka dodała, że ważne są też działania doraźne, jak zatwierdzone przez Komisję Europejską wsparcie w wysokości 600 mln zł. "Do tego dojdą środki z budżetu krajowego" - zwróciła uwagę. Przypomniała, że przyznana została też pomoc unijna w kwocie 30 mln euro z rezerwy kryzysowej; ma być kolejne 30 mln euro wsparcia. Jak wyjaśniła, kwoty planowane na pomoc rolnikom łącznie przekroczą 1 mld zł, bo mowa jest jeszcze o 520 mln zł dla innych rodzajów zbóż, dla rzepaku. "To nie jest wszystko" - zapowiedziała.

Wiceminister wyjaśniła, że po środowym spotkaniu z rolnikami w ramach "okrągłego stołu" będą kolejne rozmowy z innymi branżami rolnymi.

Komisja Europejska poinformowała w czwartek, że pakiet pomocowy w wysokości 56 mln euro na rzecz wsparcia rolników w krajach frontowych, którzy muszą mierzyć się z konsekwencjami pojawienia się na unijnym rynku dużej ilości towarów rolno-spożywczych z Ukrainy, został zaaprobowany przez wszystkie państwa członkowskie i środki mogą być uruchomione. Na Polskę przypada 30 mln euro.

W środę podczas rolniczego "okrągłego stołu" wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk przypomniał, że został już zaakceptowany przez KE program pomocy na kwotę 600 mln zł, na dopłaty do sprzedanego zboża po niższych cenach. Wkrótce będą też kolejne pogramy pomocowe z unijnej rezerwy kryzysowej, które z krajową dopłatą wygenerują ponad 520 mln zł na wsparcie producentów zbóż. Razem na rekompensaty dla rolników będzie 1 mld 120 mln zł - podkreślił Kowalczyk.

Według MRiRW propozycje przewidują, że: rząd wystąpi do KE o przywrócenie ceł na zboże z Ukrainy; wzmocnione zostają kontrole na granicy, a do czasu otrzymania wyniku badania transport zostaje wstrzymany; 600 mln złotych z budżetu krajowego trafi do producentów pszenicy i kukurydzy; dodatkowe 520 mln złotych z rezerwy kryzysowej trafi do rolników; będą uwzględnione pozostałe gatunki zbóż i rzepaku. Ponadto będą dopłaty do transportu dla rolników i podmiotów zajmujących się obrotem zbóż w wysokości 100, 150, 200 zł do tony pszenicy lub kukurydzy w zależności od odległości od portów bałtyckich. Rząd RP wystąpi do Komisji Europejskiej o zgodę na udzielenie tej pomocy - zapowiedział resort rolnictwa.

