Wiceminister rolnictwa: polskie rolnictwo i sektor przetwórczy są najnowocześniejsze w Europie

Polskie rolnictwo i sektor przetwórczy są najnowocześniejsze w Europie - podkreślił wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski podczas wtorkowej debaty o przeciwdziałaniu dezinformacji o polskiej żywności. Dodał, że przeciwstawianie się fake newsom, to olbrzymia praca do wykonania.

Jak poinformował resort rolnictwa w komunikacie, wiceminister wziął udział w debacie pt. "Jak skutecznie walczyć z dezinformacją i +fejk+ atakami w branży żywnościowej?", zorganizowanej przez Krajową Radę Drobiarską.

"Polskie rolnictwo i sektor przetwórczy są najnowocześniejsze w Europie, bo stosują technologie z przełomu XX i XXI wieku, podczas gdy w Europie Zachodniej technologie są z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku" - powiedział Romanowski, cytowany w informacji.

Zwrócił uwagę, że jakość i walory smakowe polskiej żywności sprawiają, że jest ona chętnie kupowana, ale zauważył, że nie wszystkim to odpowiada. "Było to widać w niedawnym ataku medialnym na naszą żywność poprzez szerzenie fake newsów, że olej przemysłowy był używany do produkcji pasz, a w konsekwencji do produkcji skażonej żywności" - zauważył.

Dodał, że informacja ta była szeroko przez media kolportowana, ale już prawdziwe informacje, argumenty merytoryczne i wyniki badań nie były tak samo przekazywane.

Według Romanowskiego przeciwstawianie się fake newsom to olbrzymia praca do wykonania przez organizacje i producentów, a także przez nas wszystkich.

W komunikacie poinformowano, że podczas debaty prezes Instytutu Badań Internetu i Mediów Społecznościowych Michał Fedorowicz przekazał wyniki prowadzonych przez Instytut analiz. Według niego dezinformacja bazuje na określonych algorytmach, które dają możliwość szybkiego dostarczenia przekazu do jak największej liczby odbiorców. Zwrócił przy tym uwagę, że nieprawdziwe dane są przedstawiane jako wyniki badań, bez możliwości ich weryfikacji i identyfikacji ich autorów. W celu ich upowszechniania i wywołania określonej masowej reakcji tworzona jest także fałszywa infrastruktura.

Uczestnicy debaty zgodnie podkreślali, że w atakach na polską żywność chodzi o wzbudzenie emocji, a także czerpanie zysków. Jak ocenił wiceminister Romanowski, tylko nasze spójne działania mogą dać pozytywne efekty. Zastrzegł przy tym, że musimy nauczyć się skutecznie przeciwdziałać dezinformacji i wykorzystując nowoczesne środki przekazu docierać z prawdziwym informacjami do jak największej liczby odbiorców.

