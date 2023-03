Wiceminister rolnictwa: prawdopodobnie w tym tygodniu KE zaakceptuje dopłaty do zboża

Prawdopodobnie w tym tygodniu Komisja Europejska zaakceptuje dopłaty do zboża – powiedziała wiceminister rolnictwa Anna Gembicka; przypomniała, że łącznie ze środkami krajowymi chodzi łącznie o ok. 800-900 mln zł.

"Z tego, co wiemy, w tym tygodniu prawdopodobnie zostaną zaakceptowane przez Komisję Europejską dopłaty do zboża od 150 do 250 zł do tony; oprócz tego uruchomiona już została rezerwa kryzysowa UE. Łącznie te dwa mechanizmy to będzie około 800-900 mln zł, z czego 600 mln zł to środki krajowe" - powiedziała Gembicka w niedzielę w Polskim Radiu24.

O przeznaczeniu przez KE pieniędzy na wsparcie rolników poszkodowanych przez import zboża z Ukrainy mówił w ubiegły piątek sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski. "Z wkładem z polskiego budżetu będzie to prawie 900 mln zł; rząd przedstawi też kolejne pomysły na "zminimalizowanie skutków tej sytuacji" - mówił Sobolewski.

Także w piątek w wykazie prac legislacyjnych rządu zamieszczono zapowiedź projektu pomocy dla rolników w postaci dofinansowania transportu pszenicy i kukurydzy do portów nadbałtyckich. "Proponuje się aby stawki pomocy były zróżnicowane w zależności od odległości od portów nadbałtyckich i wynosiły za tonę pszenicy i kukurydzy przewiezionej z: województwa warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego - 100 zł; województwa - lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego i podlaskiego - 150 zł; województwa lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, opolskiego i dolnośląskiego - 200 zł" - poinformowano.

