Wiceminister rolnictwa: resort analizuje sytuację na rynku energii i gazu

Resort rolnictwa analizuje bieżącą sytuację na rynku energii i gazu - mówił wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski, odnosząc się do problemów, jakie mogą wystąpić w spółdzielniach mleczarskich z powodu ewentualnych ograniczeń w dostawach prądu. Na razie takiego problemu nie ma - dodał.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

W czwartek podczas posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa przedstawiano informację o rynku mleka. Dyskusja skoncentrowała się na problemach energetycznych, jakie mogą wystąpić w spółdzielniach mleczarskich w związku z ewentualnymi ograniczeniami w dostawach prądu. Część posłów oraz zaproszeni na komisję rolnicy wskazywali, że może to spowodować zatrzymanie produkcji i doprowadzić do zniszczenia surowca.

Wiceminister Kowalski uspakajał, że na razie taki problem nie wystąpił. "Dlatego kwestię dotyczącą stabilności dostaw po jak najniższych kosztach energii elektrycznej traktujemy jak najbardziej poważnie" - zapewnił. Podkreślił, że bezpieczeństwo żywnościowe jest najważniejsze.

Przyznał jednocześnie, że ministerstwo rolnictwa "uważnie analizuje bieżącą sytuację na rynku energii i gazu". Jak dodał, resort pracuje nad takimi rozwiązaniami, przygotowuje stosowne przepisy, żeby stworzyć projekty, które pozwolą na trwałe obniżenie kosztów pozyskania energii elektrycznej na obszarach wiejskich. Chodzi m.in. o ułatwienie w inwestowanie w OZE, biomasę. Wiceminister podkreślił, że opowiada się za rozwiązaniami systemowymi w tej kwestii.

Przedstawiając informację o rynku mleka wiceminister poinformował, że w okresie styczeń-lipiec 2022 r. skup w naszym kraju był wyższy o 2,4 proc. niż rok wcześniej, a produkcja mleka rośnie mimo postępującego spadku pogłowia krów mlecznych.

Według GUS w grudniu 2021 r. pogłowie wyniosło 2035 tys. szt. i było o 4,3 proc., czyli o 90,5 tys. sztuk mniejsze niż w grudniu 2020 r. Pod względem wielkości pogłowia krów mlecznych Polska zajmuje trzecie miejsce wśród krajów Unii Europejskiej, po Niemczech i Francji - dodał wiceminister.

Produkcja mleka w Polsce koncentruje się w regionach centralnych i wschodnich, tj. na terenie województw: mazowieckiego, podlaskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego i kujawskopomorskiego oraz lubelskiego. Regiony te skupiają ponad 83 proc. krajowego pogłowia krów mlecznych - zaznaczył Kowalski.

Zauważył, że systematycznie rośnie mleczność krów. W tym roku przekroczy ona 7 tys. litrów na krowę, podczas gdy w momencie wejścia Polski do UE w 2004 r. było to 4 tys. litrów.

Od kilku lat w naszym kraju spożywamy coraz więcej mleka i jego przetworów. Według danych GUS bilansowe spożycie mleka krowiego w 2021 r. osiągnęło 252 litry na mieszkańca, o 8 l więcej niż w 2020 r. oraz o 78 litrów więcej niż w roku akcesji Polski do UE. W 2021 r. spożycie masła na jednego mieszkańca Polski wyniosło 6 kg wobec 5,9 kg w 2020 r. i 4,4 kg w roku 2004 - wyliczał wiceminister.

W efekcie utrzymującej się na rynkach światowych dobrej koniunktury, ceny przetworów mlecznych osiągają historycznie wysokie poziomy, co z kolei pociąga za sobą wzrost cen płaconych rolnikom za dostarczony surowiec. W sierpniu 2022 r. średnia cena płacona rolnikom za mleko wyniosła 240,29 zł/100, tj. była o 57,4 proc. wyższa niż przed rokiem.

Polska jest znaczącym producentem i eksporterem artykułów mleczarskich. Na zaspokojenie krajowych potrzeb przeznacza się w ostatnich latach 77-78 proc. wyprodukowanego w Polsce surowca mlecznego. Utrzymuje się od lat dodatnie saldo handlu produktami mleczarskimi; w pierwszych siedmiu miesiącach br. było to blisko 1,2 mld euro, o 58,8 proc. więcej niż rok wcześniej, co wynika z rosnących cen na rynkach zagranicznych - skomentował Kowalski.

Dyrektor Departamentu Rynków Rolnych MRiRW Waldemar Guba poinformował, że w nowej perspektywie finansowej WPR na lata 2023-2027 zachowane zostają dotychczasowe mechanizmy wsparcia w ramach WPR. Należą do nich instrumenty interwencyjne, takie jak publiczne zakupy masła i odtłuszczonego mleka w proszku, dopłaty do prywatnego przechowywania masła, odtłuszczonego mleka w proszku oraz serów. Ale - jak dodał - mechanizmy interwencji rynkowej uruchamiane są stosownie do potrzeb, a w tej chwili jest koniunktura.

Według informacji resortu rolnictwa, ogółem w latach 2015-2022 na płatność dla krów przeznaczono ponad 1,2 mld euro (ok. 5,5 mld zł), a na płatność dla bydła blisko 1,4 mld euro (ok. 6,2 mld zł). W latach 2021-2022 tym wsparciem jest objętych w Polsce ok. 2,3 mln szt. bydła oraz ok. 1,6 mln sztuk krów.

Zgodnie z planem finansowym dla Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027, płatności te będą kontynuowane. Na wsparcie dochodów związanych z produkcją krów zostanie przeznaczonych blisko 791 mln euro, a na wsparcie dochodów związanych z produkcją młodego bydła - ponad 894 mln euro.

Rolnicy sygnalizowali też problem braku nadzoru na prezesami spółdzielni mleczarskich, którzy często traktują je jako prywatne firmy.

Zobacz nasze najnowsze 1x1. Przemysł 4.0 może być tym elementem, który spowoduje olbrzymią zmianę konkurencyjności naszych produktów, eksport naszej myśli technicznej - mówi ArturPollak, prezes APA Group.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl