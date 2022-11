Wiceminister rolnictwa: w 2023 r. na dopłaty do paliwa rolniczego zarezerwowano 1,3 mld zł

Na dopłaty do paliwa rolniczego w przyszłorocznym budżecie zarezerwowano ponad 1,3 mld zł - poinformował wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik. Przekazał, że trwają prace "nad dalszym wsparciem rolników".

Wiceszef resortu rolnictwa brał w środę udział w posiedzeniu sejmowej komisji finansów. Pytany o kwestie dopłat do paliwa rolniczego, Bartosik poinformował, że projekt budżetu na 2023 r. zakłada wydanie na ten cel 1,3 mld zł.

Wiceminister dodał, że ministerstwo pracuje nad dalszą pomocą dla rolników.

"Na ten cel (dopłaty do paliwa - PAP) przeznaczamy w budżecie państwa ponad 1 mld 300 mln zł. Trwają obecnie parce nad dalszym wsparciem rolników. Jeśli one będą już w takim wysokim stopniu zaawansowania, przekażemy państwu informacje, jak te prace wyglądają" - powiedział Ryszard Bartosik.

Przedstawiciel resortu rolnictwa poinformował także o zamiarze zwiększenia liczby etatów w Inspekcji Weterynaryjnej o 1519 miejsc. Dodał, że na ten cel zarezerwowano 149 mln zł.

W październiku ub.r. Sejm znowelizował ustawę o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ustawa zwiększała limit paliwa ze 100 l do 110 l zużywanego na 1 ha upraw rolnych. Wzrósł też limit zużycia oleju napędowego w przeliczeniu na dużą jednostkę przeliczeniową bydła (DJP) z 30 l do 40 l w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu i hodowli bydła.

Jak informowano wówczas, podniesienie zwrotu akcyzy rolnikom miało kosztować budżet państwa w 2022 r. ponad 160 mln zł i zwiększyć wydatki na ten cel do 1,3 mld zł. Nowe rozwiązania weszły w życie od 1 stycznia 2022 r.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl