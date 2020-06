Wiceminister rozwoju: powinniśmy mocniej stawiać na turystykę rodzinną

Powinniśmy mocniej stawiać na turystykę rodzinną, która jest bardziej opłacalna niż "alkoturystyka" – ocenił w piątek w Krakowie wiceminister rozwoju Krzysztof Mazur. Podkreślił, że Polski Bon Turystyczny to kolejny impuls do zmiany modelu turystyki.

Wiceminister rozwoju mówił o konieczności zmiany modelu turystyki na przykładzie Krakowa i Małopolski. Jego zdaniem model turystyki w Krakowie oparty jest na konsumpcji alkoholu.

"Kraków powinien zmienić model biznesowy turystyki i odchodzić od modelu turystyki opartej na alkoholu. Polski Bon Turystyczny to kolejny impuls do tego, aby Kraków i Małopolska zmieniły swoje podejście do turystyki" - powiedział wiceminister rozwoju na briefingu prasowym w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim.

Jak ocenił, turystyka rodzinna jest bardziej opłacalna dla miasta i regionu - niż - jak to określił - "alkoturystyka i lumpenturystyka". Ocenił, że turyści z dziećmi zostawiają więcej środków w mieście. "To bardziej wysokomarżowy typ turystyki. Co istotniejsze, ten typ turystyki pozostawia mniej kosztów społecznych" - powiedział Mazur, w którego opinii jest dobry moment, by miasto Kraków zaczęło myśleć o zmianie modelu turystyki.

Wiceminister zaapelował także do senatorów z Krakowa, aby - o ile Sejm przyjmie procedowaną w piątek w Sejmie prezydencka ustawę o Polskim Bonie Turystycznym - przekonywali w Senacie do jak najszybszego rozpatrzenia tej ustawy. Wiceminister zaznaczył, że jeśli Senat będzie czekał kolejny miesiąc na rozpatrzenie ustawy, to wydłuży się jej czas wejścia w życie, a "Polacy, krakowianie, Małopolanie potrzebują tego bonu już w te wakacje".

Polski Bon Turystyczny zakłada wsparcie w postaci 500 zł na każde dziecko. Dodatkowe 500 zł przysługiwałoby na dziecko z niepełnosprawnościami (łącznie 1 tys. zł). Bonem można by płacić np. w hotelach, bon miałby nie podlegać wymianie na gotówkę.

Wiceminister rozwoju zapytany o to, jakiego wsparcia rząd udzieli na wakacje osobom bezdzietnym i o zapowiadane wcześniej plany bonu turystycznego w wysokości 1 tys. zł dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę odpowiedział: "Dzisiaj w Sejmie mamy projekt, który jest tak sformułowany, jak państwu (dziennikarzom-PAP) przedstawiłem".

Ocenił także, że rząd zrobił "naprawdę dużo" dla młodych po 18. roku życia i do 26. r. życia zwalniając ich z podatku PIT. "Mamy pakiet całościowej polityki społecznej, dla każdej grupy społecznej" - powiedział wiceminister i dodał, że osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych otrzymały w ramach tarczy antykryzysowej trzymiesięcznej wsparcie w wysokości ponad 2 tys. zł.