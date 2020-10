Wiceminister rozwoju Robert Nowicki rezygnuje ze stanowiska

Wiceminister rozwoju Robert Nowicki odchodzi z resortu i rezygnuje z członkostwa w Porozumieniu - poinformowało w czwartek Ministerstwo Rozwoju.

"Coś się kończy…coś zaczyna. Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces" - napisał Nowicki w czwartkowym wpisie na Facebooku.

Biuro prasowe Ministerstwa Rozwoju potwierdziło PAP, że Nowicki rozstaje się z resortem. Wskazało też, że Nowicki "złożył rezygnację z członkostwa w Porozumieniu z dniem 25 września".

Wiceminister Nowicki odpowiadał w resorcie rozwoju za kwestie związane z budownictwem, mieszkalnictwem, zagospodarowaniem przestrzennym. Uczestniczył w przygotowywaniu takich projektów, jak: pakiet mieszkaniowy, nowelizacja prawa geodezyjnego i kartograficznego, nowelizacja prawa budowlanego. Zapoczątkował też cyfryzację procesu budowlanego.

Nowicki pokreślił we wpisie na Facebooku, że dzięki wspólnej pracy pracowników resortu pod kierownictwem minister Jadwigi Emilewicz powstała bardzo dobra ustawa - pakiet mieszkaniowy. "Mieszkanie to miejsce, gdzie czujemy się wolni i bezpieczni. Ten czas to także poprawa prawa budowlanego, prawa geodezyjnego. Dzięki tym zmianom proces inwestycyjno-budowlany będzie szybszy i prostszy" - napisał.

Ustępujący wiceminister zwrócił uwagę, że dzięki skutecznemu działaniu i szybkiej reakcji rządu, w którym pracował, polska gospodarka się obroniła. "Jako rząd i resort gospodarczy zdaliśmy ten trudny egzamin. Polacy mieli prawo oczekiwać ochrony życia i zdrowia oraz obrony polskich firm i miejsc pracy. Dane gospodarcze pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość. To między innymi zasługa ministra gospodarki Jadwigi Emilewicz i jej determinacji w poszukiwaniu kolejnych tarcz ochronnych" - zaznaczył.

Robert Krzysztof Nowicki został powołany na wiceministra rozwoju w grudniu 2019 r. Zgodnie z informacją MR, jest specjalistą z zakresu zarządzania programami, projektami oraz zmianą i ryzykiem.

We wtorek z funkcji w resorcie zrezygnował wiceminister Krzysztof Mazur. "Dobiegła końca moja misja w Ministerstwie Rozwoju. Przyszedłem tu, by pracować z Jadwigą Emilewicz. Wraz z nią postanowiłem odejść" - wskazał.

W sobotę wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz poinformowała, że opuszcza Porozumienie. "Pozostaję w klubie PiS i będę wspierać Zjednoczoną Prawicę" - powiedziała.