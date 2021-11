Wiceminister Sarnowski: Tworzymy konkurencyjny system podatkowy

Polski Ład to ulga dla osób mniej zarabiających. Dla części z nich obciążenie podatkowo-składkowe zmniejszy się niemal o połowę – wskazał w wywiadzie opublikowanym w czwartek w "Dzienniku Gazecie Prawnej” wiceminister finansów odpowiedzialny za kwestie podatkowe Jan Sarnowski.

Wiceminister stwierdził, że są przynajmniej cztery główne elementy podatkowego Polskiego Ładu.

Pierwszy z nich to sprawiedliwy system podatkowy, a więc niższe opodatkowanie osób mniej zarabiających. Drugi - jak wyliczył - to nowoczesny system podatkowy - czyli otwarcie przedsiębiorcom możliwości skorzystania z uproszczonej formy rozliczenia podatku na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej.

"Trzeci obszar Polskiego Ładu to użycie narzędzi podatkowych do łagodzenia największych wyzwań polskiej gospodarki. Szklany sufit dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw stanowią wciąż niewystarczająco wysoki poziom inwestycji i ograniczony dostęp do pracownika" - wskazał Sarnowski.

Czwarty filar zmian to, jako kontynuował, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Polski. "Budujemy konkurencyjny system podatkowy zawierający wiele ułatwień, które będą nas pozytywnie wyróżniać spośród innych krajów regionu. Chodzi np. o porozumienie inwestycyjne, elastyczniejszy sposób korzystania z podatkowych grup kapitałowych, wprowadzenie grupowania VAT-owskiego, opcję VAT dla sektora finansowego i Polską Spółkę Holdingową" - powiedział.

Pytany, gdzie widzi zagrożenie, jeśli chodzi o wdrażanie tych rozwiązań, wiceminister ocenił, że w przypadku każdej zmiany w podatkach wdrażającej do systemu rozwiązania fakultatywne wyzwaniem jest dotarcie z pełną informacją na ich temat do przedsiębiorcy.

"Właśnie temu służą webinary organizowane przez MF, by wzbudzić zaufanie wśród liderów zmian. Wśród doradców, którzy podpowiadają klientowi właściwą formę rozliczenia, i wśród księgowych, którzy będą zajmowali się ich wdrażaniem. Będzie temu również służyła zaplanowana na grudzień publikacja objaśnień podatkowych dotyczących estońskiego CIT. Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli skorzystać z tej formy rozliczenia, nie będą musieli czekać na indywidualne interpretacje podatkowe. Bezpieczeństwo zapewnią im materiały, które znajdą na stronie Ministerstwa Finansów" - zapowiedział wiceminister.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl