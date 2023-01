Wiceminister Siarka: KE i PE próbują w obszarze leśnictwa odebrać kompetencje państwom narodowym

Komisja Europejska i Parlament Europejski od dłuższego czasu próbują w obszarze leśnictwa odebrać kompetencje państwom narodowym – powiedział w środę wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka, komentując wtorkowe głosowanie w PE dot. przeniesienia lasów do tzw. kompetencji dzielonych.

Wiceminister klimatu i środowiska Edwarda Siarka (Solidarna Polska) w środę na konferencji prasowej w Sejmie powiedział, że "po raz kolejny Parlament Europejski wkroczył w obszar naszej suwerenności". "Komisja Europejska i Parlament Europejski od dłuższego czasu próbują w obszarze leśnictwa odebrać kompetencje państwom narodowym - przykładem tego jest strategia leśna czy strategia bioróżnorodności" - mówił Siarka.

Dodał, że jeśli Polska odda kontrolę nad lasami "biurokracji unijnej", to może się okazać, że lasy w kraju "zostaną obciążone takimi działaniami, które będą szkodzić polskiej przyrodzie". "Doprowadzą do tego, że będą obszary zamierania przyrody, czego przykładem jest Puszcza Białowieska. Utracimy też bardzo ważny element w gospodarce leśnej, czyli ciągłość lasu. Jeśli zaprzestaniemy prowadzenia normalnie gospodarki leśnej, to ta ciągłość zostanie przerwana" - przekonywał Siarka.

Jak ocenił wiceszef MKiŚ, przejęcie przez KE kompetencji ws. leśnictwa "pozbawi Polskę kontroli nad jedną trzecią jej obszaru".

W środowej konferencji uczestniczył również wiceminister sprawiedliwości Marcin Woś (SP).

"Doszło do kolejnej próby niszczenia Lasów Państwowych; kolejnej próby naruszenia suwerenności Polski. Komisja Środowiska PE zaopiniowała zamianę oznaczającą przeniesienie kompetencji ws. leśnictwa z Polski na UE. My jako środowisko Solidarnej Polski, jako rząd Zjednoczonej Prawicy stanowczo się temu sprzeciwiamy" - powiedział Woś. W ocenie wiceszefa MS "to jest zamach na polskie lasy". Woś podkreślił, że jego partia "stanowczo opowiada się za tym, aby sprawy leśnictwa były wyłączną kompetencją Polski".

Jak napisał w środę "Nasz Dziennik", Bruksela chce pozbawić państwa członkowskie prawa do decydowania o funkcjonowaniu lasów. Planowana jest zmiana traktatów, które przeniosą leśnictwo z kompetencji krajowych do wspólnych UE. "Zachłanność Unii Europejskiej nie ma końca. Tym razem unijny establishment chce przejąć gospodarkę leśną. To już kolejna sfera życia państwa, którą biurokraci chcą kierować bezpośrednio z Brukseli" - czytamy w gazecie. We wtorek Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego wydała pozytywną opinię o zmianie traktatów, które przeniosą leśnictwo z kompetencji krajowych do wspólnych UE. Aby zmiany w traktatach doszły do skutku, muszą się zgodzić wszystkie państwa członkowskie.

Art. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przewiduje, że kompetencje dzielone między UE a państwa członkowskie stosują się m.in. do takich głównych dziedzin, jak rynek wewnętrzny, transport i środowisko. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie PE, unijne traktaty nie odnoszą się bezpośrednio do lasów, w związku z czym UE nie prowadzi wspólnej polityki leśnej, który to obszar pozostaje głównie w kompetencji krajowej.

