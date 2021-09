Wiceminister Siarka: strategia leśna UE zagraża przyszłości polskich lasów i gospodarce

Unijna Strategia Leśna zagraża przyszłości polskich lasów i polskiej gospodarce - stwierdził w środę wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka. Według niego należy wypracować kompromis, który uwzględni interesy krajów o wysokiej lesistości, jak Polska.

Jak przekazał w środowym komunikacie resort klimatu i środowiska, strategia leśna i kwestie dotyczące gospodarki leśnej UE były głównymi tematami spotkania w Brukseli wiceministra resortu Edwarda Siarki z komisarzem ds. rolnictwa UE, Januszem Wojciechowskim.

"Unijna Strategia Leśna zagraża przyszłości polskich lasów i polskiej gospodarce" - stwierdził wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka cytowany w komunikacie. Dodał, że ochrona klimatu jest najważniejsza, ale "leczenie nie może zabić pacjenta". "Musimy wypracować kompromis, który uwzględni interesy krajów o wysokiej lesistości, jak Polska" - ocenił.

Siarka zwrócił uwagę, że nowa unijna strategia leśna została całkowicie podporządkowana osiągnięciu celów klimatycznych i zakłada odejście od wielofunkcyjności lasów, zwłaszcza kosztem działań gospodarczych. Wskazał na sprzeczności w samej strategii. "Nie da się pogodzić nakazu zwiększania powierzchni starodrzewia z założeniem wzrostu pochłaniania przez lasy dwutlenku węgla, gdyż stare drzewa stają się emitentem CO2, a nie jego pochłaniaczem" - zaznaczył.

W opinii wiceministra, który przekazał swoje uwagi komisarzowi Januszowi Wojciechowskiemu, unijny dokument "nie odpowiada obecnym wyzwaniom w obszarze leśnictwa i nie spełnia oczekiwań krajów o wysokiej lesistości"; dlatego potrzebne są rozmowy ze stroną unijną i wypracowanie kompromisu - wskazał.

Opublikowana przez Parlament Europejski 16 lipca 2021 r. strategia leśna zakłada przyspieszenie osiągnięcia celów klimatycznych - redukcji dwutlenku węgla w atmosferze. Cel ma być osiągnięty m.in. poprzez znaczące ograniczenie pozyskiwania drewna na terenie Unii Europejskiej - ścisłą ochroną ma zostać objęte 10 proc. powierzchni lądowej - przypomniano. Zwrócono uwagę, że w Polsce obszary leśne stanowią jedną trzecią kraju - jesteśmy pod tym względem w czołówce państw europejskich.

Według resortu dla Polski realizacja unijnej strategii oznaczałaby konieczność wyłączenia z gospodarki leśnej ponad 3 mln ha lasów. To z kolei, jak dodano, doprowadziłoby do nagłego ograniczenia o połowę dostaw drewna na rynek, upadek tysięcy firm i skokowy wzrost cen produktów drewnianych. "Eksperci nie mają wątpliwości, że rozwój polskiej gospodarki zostałby zahamowany. Wprowadzenie w życie strategii to także znaczne ograniczenie wstępu do lasów i pozyskiwania runa leśnego" - czytamy.

"Strategia leśna to kolejny dokument, w którym wbrew traktatom KE, wkracza się w kompetencje państw członkowskich" - stwierdził wiceminister Siarka. Jak stwierdził, wszelkie decyzje dotyczące lasów powinny uwzględniać ich indywidualny charakter wynikający z lokalnych uwarunkowań środowiskowych i biogeograficznych poszczególnych krajów.

Siarka podkreślił, że dialog stanowi podstawę współpracy między instytucjami polskimi i europejskimi. "Jestem przekonany, że uda nam się wypracować kompromisowe rozwiązania" - wskazał.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl