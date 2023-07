Wiceminister Soboń: nie spodziewam się żadnych ruchów na posiedzeniu RPP ws. stóp procentowych

Na lipcowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej nie spodziewam się żadnych ruchów - powiedział w środę wiceminister finansów Artur Soboń pytany w PR24, czy Rada Polityki Pieniężnej utrzyma stopy procentowe na dotychczasowym poziome.

Soboń został zapytany, czy nadszedł czas na obniżenie stóp procentowych przez RPP i czy na lipcowym posiedzeniu może to nastąpić.

"Nie spodziewam się, aby to był ten czas, (...) żeby to było to posiedzenie Rady. Rada ma tutaj swój plan" - powiedział Soboń. Zastrzegł, że jest to "kompetencja banku centralnego i Rady Polityki Pieniężnej".

"Mamy hamującą inflację, hamują czynniki, które tę presję inflacyjną powodowały. I będziemy mieli kolejne odczyty, które będą pokazywały niższy poziom inflacji, tak aby jeszcze w tym roku była ona jednocyfrowa. Czy to jest moment do obniżki stóp? O tym będzie decydować Rada. Nie sądzę, żeby na tym posiedzeniu" - powiedział.

Dopytywany, czy spodziewa się raczej utrzymania stóp na dotychczasowym poziome, odparł: "Nie spodziewam się tutaj żadnych ruchów".

W środę rozpoczyna się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, które kończy się w czwartek. Zdaniem ekonomistów, RPP nie zmieni stóp procentowych - publikowane przez banki codzienne raporty pokazują, że prognozują oni utrzymanie głównej stopy NBP, stopy referencyjnej, na obecnym poziomie 6,75 proc. Takie oczekiwania widać w publikacjach ekonomistów Banku Pekao czy Alior Banku.

Poprzednie, czerwcowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej było dziewiątym z rzędu, w którym RPP pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Główna stopa procentowa NBP, czyli referencyjna, wynosi nadal 6,75 proc., stopa depozytowa 6,25 proc., lombardowa 7,25 proc., dyskontowa weksli 6,85 proc., a redyskontowa weksli 6,80 proc.

RPP ostatni raz zmieniła stopy procentowe na początku września 2022 r.

