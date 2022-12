Wiceminister Soboń: przewidujemy możliwość kontynuowania zerowej stawki VAT na żywność

Rząd przewiduje możliwość kontynuowania zerowej stawki VAT na żywność - poinformował w środę w Sejmie wiceminister finansów Artur Soboń. Przypomniał, że zerowa stawka VAT na żywność nadal będzie obowiązywała w I półroczu 2023 r.

Wiceminister odpowiadając na pytania posłów PiS ws. VAT na żywność potwierdził, że w I półroczu 2023 r. nadal będzie obowiązywała zerowa stawka VAT na podstawowe produkty rolne na takich samych zasadach, jak dotychczas.

Wiceminister przypomniał, że wcześniej na większość podstawowych produktów żywnościowych obowiązywał 5-proc. VAT. Katalog produktów z zerowym vatem będzie obejmował m.in.: mięso, ryby i ich przetwory, tłuszcze, jaja, mleko, warzywa i owoce, zboża, produkty piekarnicze i część napojów bezalkoholowych.

"Szybkie wprowadzenie zerowego VAT na żywność przeniosło szybki efekt, powodując obniżenie poziomu inflacji o 3-4 proc." - zaznaczył Soboń. Dodał, że ubytek w budżecie z tego tytułu wynosi 9 mld zł w skali roku.

"To, co zrobiliśmy, to zerowa stawka VAT, którą wprowadziliśmy na pierwsze półrocze 2023 r., ale oczywiście przewidujemy taką możliwość, iż ona będzie kontynuowana. Analizując sytuację, tak to też robiliśmy w przypadku tarcz, które szeroko obejmowały obniżkę VAT-u i akcyzy, a także podatku od sprzedaży detalicznej w okresie do końca tego roku. Robiliśmy to w okresach kwartalnych, po to, aby analizować sytuację na bieżąco i podejmować decyzje o właściwych instrumentach" - poinformował Soboń.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl