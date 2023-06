Wiceminister Soboń: przez ostatnie trzy lata przekazaliśmy do woj. lubelskiego 6,5 mld zł

Prze ostatnie trzy lata przekazaliśmy do woj. lubelskiego 6,5 mld zł, tylko z kilku naszych flagowych programów dotyczących wspierania przez środki publiczne – powiedział w poniedziałek w Lublinie wiceminister finansów Artur Soboń. Jego zdaniem te środki realnie zmieniają Polskę wschodnią.

Podczas konferencji prasowej przed siedzibą PGE w Lublinie Soboń zwrócił uwagę, że lokalizacja koncernu w tym mieście oznacza korzyści dla województwa lubelskiego, a przede wszystkim dla samego Lublina ze względu fakt, że Grupa jest również dużym podatnikiem.

"Dzięki także tym podatkom, które zapewnia PGE, miasto Lublin może realizować swoje projekty inwestycyjne; może realizować aspiracje swoich mieszkańców, także przy wsparciu rządowym, bo takiego wsparcia samorządy do tej pory nie miały" - stwierdził Soboń.

"W ciągu ostatnich trzech lat przekazaliśmy do województwa lubelskiego 6,5 mld zł, tylko z kilku naszych flagowych programów dotyczących wspierania przez środki publiczne inwestycji lokalnych, czyli Programu Inwestycji Strategicznych, Programu Inwestycji Lokalnych i programu drogowego. To są środki kilkadziesiąt razy większe niż za czasów naszych poprzedników" - dodał wiceminister finansów.

Jego zdaniem te otrzymane środki realnie zmieniają Polskę wschodnią i powiatową, poprawiają jakość życia i wpływają na rozwój gospodarczy. Soboń zaznaczył, że to inwestycje są motorem rozwoju gospodarczego, a samorządy są tym miejscem, gdzie są realizowane - jak mówił - na niespotykaną dotychczas skalę.

"Za rok 2022 to jest kwota 65 mld złotych, tj. o jedną czwartą więcej niż jeszcze dwa lata wcześniej, co pokazuje, jak gigantyczne znaczenie ma to rządowe wsparcie, które obiecaliśmy i którego dotrzymujemy" - podkreślił Soboń.

Jak dodał, priorytetem dla rządów PiS jest polityka zrównoważonego rozwoju, czyli wsparcie małych miejscowości, ale też miast wojewódzkich. "W stolicy naszego województwa, czyli Lublinie również wspieramy tak duże projekty drogowe, jak budowa ul. Lubelskiego Lipca, ale też wszystkie inne projekty związane czy z rozbudową bazy uniwersyteckiej, czy z rozbudową szpitali, czy z nowymi instytucjami kultury, które tworzymy dzięki środkom publicznym w Lublinie" - wymienił wiceminister finansów.

Pełnomocnik PIS w okręgu Lublin Piotr Breś podał, że dzięki przeniesieniu siedziby PGE do Lublina, "w ostatnim czasie, tylko przez jedną transakcję - to jest przez zakup PKP Energetyki - do miasta Lublin wpłynęło 34 mln zł z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych". "Rocznie do samorządu i do miasta będzie wpływać około 100 mln zł z tego tytułu, że mamy siedzibę PGE w Lublinie" - dodał.

Breś zwrócił uwagę, że ważne są również inwestycje w bezpieczeństwo. Podczas konferencji nawiązał do spotkania z wicepremierem, szefem MON Mariuszem Błaszczakiem w Warszawie. "Rozmawialiśmy na temat przeniesienia, utworzenia (...), stałej jednostki wojskowej helikopterów. Poprzez starania parlamentarzystów, przede wszystkim marszałka województwa, będziemy mieli stałą jednostkę w Świdniku - bazę helikopterów, co spowoduje zatrudnienie na poziomie ok. tysiąca osób, to jest ponad 800 osób wojskowych i ponad 200 osób cywilnych. Mamy obietnicę od pana ministra Mariusza Błaszczaka, że to w tym roku jeszcze nastąpi" - przekazał Piotr Breś.

