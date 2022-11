Wiceminister Socha: budżet dla programu "Maluch plus" zaplanowano na 5,5 mld zł

Obecnie w Polsce jest prawie 230 tys. miejsc w żłobkach, w 2015 r. było ich ok. 80 tys. Program "Maluch plus" bardzo się rozpędza, zaplanowany budżet to 5,5 mld zł do 2026 roku - podała w środę wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha.

Wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha była gościem w Polskim Radiu 24. Pytana o program "Maluch plus" podkreślała, że program będzie miał charakter długofalowy, a jego budżet zaplanowano na 5,5 mld zł.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło w środę założenia nowej edycji programu "Maluch plus".

"Najważniejsze jest to, że program +Maluch plus+ istnieje i bardzo się rozpędza. Do 2015 roku mieliśmy w Polsce ok 80 tys. miejsc w żłobkach, przez kolejne 6 lat powstało kolejne 140 miejsc, czyli mamy teraz prawie 230 tys. miejsc w żłobkach" - podała.

"Natomiast teraz wchodzimy w zupełnie +nową erę+ tego programu. Mianowicie ta inwestycja w żłobki zwiększy się kilkukrotnie, będzie to 5,5 mld zł do 2026 roku. To ważna zmiana, bo teraz program Maluch staje się programem wieloletnim, a nie programem wielorocznym" - mówiła.

"Integrujemy przy tym kilka dotychczasowych źródeł finansowania" - dodała.

Wiceminister zaznaczyła również, że od 1 stycznia 2023 r. nastąpi dofinasowanie miejsc żłobkowych. "400 zł miesięcznie na każde pierwsze dziecko, które jest objęte opieką żłobkową" - mówiła.

Podkreśliła, że MRiPS od siedmiu lat konsekwentnie wprowadza kolejne rozwiązania, które mają przełożyć się także na to, by w rodzinach pojawiały się dzieci. "Powstały duże programy społeczne, są także m. in. ulgi podatkowe dla rodzin" - podała.

"Samorządy chętnie inwestowały i tworzyły miejsca żłobkowe. Natomiast były dwie bariery dla samorządów, które zniechęcały szczególnie te najmniejsze i najuboższe gminy. Pierwszą kwestią było to, że program był jednoroczny, co oznaczało, że trzeba było w ciągu jednego roku kalendarzowego zamknąć się z całym cyklem inwestycyjnym (...). A drugą barierą był fakt, że w momencie, kiedy dany żłobek był uruchamiany, koszty utrzymania musiały być rozdzielone między możliwości rodziców, a gminę" - podsumowała.

