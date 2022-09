Robimy wszystko, aby w maksymalny sposób ograniczyć wzrost cen energii. Szacujemy, że około 17 mln gospodarstw skorzysta z zamrożenia cen prądu – powiedział wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Szwed na antenie Polskiego Radia odniósł się do zamrożenia w 2023 r. cen prądu dla wszystkich gospodarstw domowych do poziomu zużycia 2 tys. kWh rocznie.

- Dzisiaj na posiedzeniu Sejmu będzie pierwsze czytanie tej ustawy i robimy wszystko, aby w maksymalny sposób ograniczyć wzrost cen energii - powiedział.

Dodał, że gospodarstwa domowe, które będą zużywały do 2 tys. kWh w przyszłym roku, zapłacą za prąd cenę tegoroczną.

- Gwarantowana cena będzie obowiązywać do 2 tys. kWh rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych, do 2,6 tys. kWh rocznie dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi. Dla rodzin wielodzietnych i gospodarstw rolnych będzie to 3 tys. kWh - wyjaśnił Szwed.

Drugą formą pomocy są dodatki do cen energii. - Jest to kwota do tysiąca złotych do różnych nośników energii. Do tych nośników wliczają się m.in. pompy ciepła, bo jest to ogrzewanie energią elektryczną - przekazał.

Podkreślił, że jeżeli dane gospodarstwo domowe zużyje do 2 tys. KWh prądu lub obniży o 10 proc. zużycie prądu w stosunku do roku poprzedniego, to w 2024 r. otrzyma zniżkę 10 proc. na ceny energii.

- Wyliczenia, które były przeprowadzone w ministerstwie klimatu, wskazują, że średnia zużycia prądu jest właśnie w okolicach 2 tys. kWh. Stąd takie rozwiązania. Łącznie na to jedno wsparcie są ponad 23 mld zł. Szacujemy, że około 17 mln gospodarstw skorzysta z tego rozwiązania - powiedział.

Zdaniem wiceministra "kwestia inflacji, podwyżek cen energii jest nie tylko wewnętrzną sprawą naszego kraju, ale wynika z wojny na Ukrainie i z wysokiej inflacji, która jest w całej Europie".

