Wiceminister Wesoły: Polska w transformacji energetycznej powinna iść własną drogą

Polska w transformacji energetycznej powinna realizować własną drogę – ocenił w czwartek wiceszef MAP Marek Wesoły. Wskazał na kierunki: zastępowania energii węglowej atomową, zmniejszania niskiej emisji, także dzięki ciepłu systemowemu; wspomniał też o rozproszonych źródłach odnawialnych.

Wiceminister aktywów państwowych, pełnomocnik rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego Marek Wesoły w czwartkowej popołudniowej rozmowie w Telewizji Republika był pytany m.in. o najbardziej właściwą drogą dla Polski w transformacji: aby Polacy nie zbiednieli, ale mieszkali w czystym, bezpiecznym i zdrowym środowisku, mając stosunkowo tanią energię.

Wiceszef MAP wskazał, że może to dać "realizowanie własnej drogi, realizowanie własnych pomysłów". "My naprawdę ogromne środki włożyliśmy w to, aby przede wszystkim zlikwidować niską emisję, aby dać ludziom możliwości wytwarzania tego prądu, który pomaga im obniżać koszty funkcjonowania. Bardzo dużo inwestujemy" - zaznaczył.

Wskazał m.in., że w południowych państwach Europy nie jest znane pojęcie ciepła systemowego, które przy zasilaniu z jednego kotła ciepłowniczego - co ogranicza emisję dwutlenku węgla i ułatwia stosowanie nowych technologii - umożliwia zasilanie w ciepło wielu mieszkań w dużych miastach.

"Przecież to są wszystko rozwiązania ekologiczne" - podkreślił. "Ja się dziwię że Unia Europejska traktuje tego typu instalacje jako nieekologiczne. Przecież one są bardzo ekologiczne, bo wyeliminowały mnóstwo małych palenisk i mnóstwo niskiej emisji" - wyjaśnił.

"My dzisiaj musimy przede wszystkim dojść do nowej energetyki według siebie, korzystając z własnych surowców, ze swojej drogi. Bardzo dobry kierunek: zastępowanie węgla energią atomową, bo będziemy wtedy naprawdę niezależni" - podkreślił Wesoły.

Odniósł się do podanego przykładu Niemiec, rezygnujących właśnie z atomu. "No i dzisiaj widzimy, jaki mają kryzys energetyczny, jeśli wyrzucili swoją stabilną energię elektryczną, bo przecież atom jest stabilną podstawą energii elektrycznej. Niemcy w ostatnich dniach importują prąd elektryczny z naszych elektrowni węglowych" - stwierdził.

"Więc okazuje się, że chyba do końca ta polityka niemiecka również rozminęła się z prawdą: polegli na gazie rosyjskim, polegli dzisiaj na decyzji odejścia od atomu i w moim przekonaniu Niemcy jeszcze bardzo dużo zapłacą za to, że uwierzyli, czy też pchali tę zmianę ekologiczną Europy, Zielony Ład Europy - niemieckie społeczeństwo jeszcze bardzo dużo za to zapłaci" - ocenił.

Zgodził się też, że energia z węgla - obecnie importowana przez Niemcy - ma złą prasę, wskazując tu na rolę "organizacji ideologicznych, które podpięły się pod Zielony Ład". "To jest taki wilk ukryty w owczej skórze, bo przecież hasło zielonej Europy, czystego powietrza bardzo dobrze się sprzedaje" - uznał.

"A fakty są takie, że cały świat zwiększył w roku 2022 do 2021 r. wydobycie węgla kamiennego z 7,7 mld ton do 8,4 mld ton, więc o 700 milionów ton. A Polska, którą się sekuje za wydobycie, wydobywa 50 milionów ton. Świat zwiększył wydobycie węgla 14 razy więcej, niż Polska wydobywa w jednym roku. 14 razy więcej. Gdzie ta ekologia? Cały przemysł przeniesiony na inne kontynenty. Idziemy w ślepy zaułek i Europa stanie się klientem świata" - zdiagnozował wiceminister Wesoły.

